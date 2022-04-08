Kritik toplantı Türkiye'de! Bakan Akar ev sahipliği yapacak; masada 2 konu var
Türkiye, İtalya ve İngiltere savunma bakanları üçlü toplantıda bir araya gelecek. İstabul'da yapılacak görüşmede savunma ve bölgesel güvenlik konularının yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşında yaşananlar ve Ukrayna'daki son durum da ele alınacak.
İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek üçlü toplantıya katılacak.
UKRAYNA'DA YAŞANANLAR ELE ALINACAK
Ülkeler arasında savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerle bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacak toplantıda Ukrayna bağlamındaki gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.