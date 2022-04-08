Kritik toplantı Türkiye'de! Bakan Akar ev sahipliği yapacak; masada 2 konu var

Türkiye, İtalya ve İngiltere savunma bakanları üçlü toplantıda bir araya gelecek. İstabul'da yapılacak görüşmede savunma ve bölgesel güvenlik konularının yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşında yaşananlar ve Ukrayna'daki son durum da ele alınacak.