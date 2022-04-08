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İstanbul'da yeni heykeller için yarışma düzenlenecek

Yeşil alanlara yönelik heykel çalışması yürüten İBB, 'İstanbul Senin' sloganıyla 7 yeni heykelin yapılabilmesi için yarışma düzenliyor.

İstanbul'da yeni heykeller için yarışma düzenlenecek
Ekleme: 8.04.2022 - 09:56 Güncelleme: 8.04.2022 - 09:59 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da yeni heykeller için yarışma düzenlenecek
İstanbul'da bulunan yeşil alanlarla ilgili yeni bir çalışma yürütüleceği duyuruldu.

Ekrem İmamoğlu'nun Belediye Başkanlığı'nı yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni bir yarışma düzenleyeceklerini açıkladı.

Belediyenin düzenlediği yarışmada "İstanbul Senin" sloganıyla bir araya gelen heykeltraşlar, belediyenin seçtiği konseptlerde heykeller tasarlayacak.

İstanbul'a 7 yeni heykel

Tasarım çalışmalarıyla Gülhane ve Sirkeci parklarında Mustafa Kemal Atatürk, Nazım Hikmet, Vecihi Hürkuş, Osman Hamdi Bey, Cemil Topuzlu, Mihri Rasim, Behiç Erkin, Emrullah Ali Yıldız heykelleri yerlerini alacak.

"Konulu yapıtların tasarlanması"

İBB'nin konuya ilişkin yaptığı, "İstanbul Senin, Yeşil Alanlarda Sanat Yapıtları Tasarımı Yarışması" başlıklı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Gülhane Parkı ve Sirkeci Parkı’nda eserleri ve temsil ettikleri değerlerle 20. yüzyılın ilk yarısında İstanbul’un olduğu kadar ülkemizin ortak kültürel hafızasında iz bırakmış listede sıralanmış konulu yapıtların tasarlanmasıdır:

Heykel konuları

- Atatürk ve Harf Devrimi,

- Emrullah Ali Yıldız ve Vecihi Hürkuş (Türk havacılığının öncü isimleri)

- Mihri Rasim (Müşfik) (Çağdaş resim çalışmalarını başlatan ilk kadın ressam)

- Nazım Hikmet (Şair ve yazar)

- Osman Hamdi Bey (Arkeolog, müzeci, ressam)

- Cemil Topuzlu (Türkiye’de modern cerrahinin kurucusu)

- Behiç Erkin (Türk asker, siyasetçi, diplomat, ulusal demiryollarının kurucusu)"
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