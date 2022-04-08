  • USD: 14,72 - 14,75
  • EURO: 16,00 - 16,03
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hakkari'de HDP önünde gösteri düzenlendi

Dağa kaçırılan evlatlarını geri isteyen aileler bir araya geldi. HDP önündeki eylemde "PKK kaybedecek, anneler kazanacak" mesajı verildi.

Hakkari'de HDP önünde gösteri düzenlendi
Ekleme: 8.04.2022 - 16:01 Güncelleme: 8.04.2022 - 16:01 / Editör: Ozge Selin
Hakkari'de HDP önünde gösteri düzenlendi
Diyarbakır'da olduğu gibi Hakkari'de de aileler, dağa kaçırılan evlatları için ayağa kalktı.

HDP'yi çocuklarının dağa kaçırılması nedeniyle suçlayan aileler, söz konusu partinin il başkanlığı binası önünde toplandı.

Diyarbakır anneleriyle dayanışma mesajı

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, ellerinde "Hakkari anneleri, Diyarbakır anneleri ile omuz omuza evlat nöbetinde" yazılı pankartlar Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarını taşıdı.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak parti binasının önüne kadar yürüyen aileler, çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

"Evlatlarımızı kurtaracağız"

Eşinin kardeşi PKK tarafından dağa kaçırılan Leyla Çiftçi, grup adına yaptığı açıklamada, azimle seslerini yükselten anneler sayesinde terör örgütünün elinde bulunan evlatlarını kurtaracaklarına inandıklarını söyledi.

"Gün birlik ve beraberlik günü"

Evlat nöbetindeki tüm annelerle birlikte terörün son bulmasını istediklerini aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Teröre lanet ediyoruz. Bizler buradan yılmadan, yıkılmadan tüm Türkiye'ye sesleniyoruz, gün birlik, beraberlik günüdür. Başta Hakkari halkı olmak üzere tüm halkımız artık uyansın. Hain PKK'nın ve taşeronlarının gerçek yüzünü görsün.

"PKK kaybedecek, anneler kazanacak"

Hakkari anneleri olarak buradan çağrımızdır, bizlere katılın, bu haklı davamızı birlikte büyütelim. Çocuklarımızla mutlu yarınlara kavuşalım. PKK kaybedecek, anneler kazanacak. PKK kaybettiği zaman hiçbir annenin yüreği yanmayacak, kan ve ölümler son bulacaktır."

Ailelerin eylemine bazı şehit yakınları da destek verdi.
Fransa-Polonya gerilimi tırmanıyor: Macron'un sözleri sonrası büyükelçi bakanlığa çağrıldı
Karadeniz Gazı için tarihi gün: Yavuz'a Karadeniz'de kritik görev
Zelenskiy Finlandiya Parlamentosu'na seslendi! O sırada hükümet siber saldırıya uğradı
Hakkari'de HDP önünde gösteri düzenlendi
Başkan Erdoğan Milli Saraylar İslam Medeniyetleri Müzesi Açılış Töreni'nde konuşuyor
Dev vanalar Filyos Limanı'nda! Karadeniz gazını çıkarmak için geri sayım
Ukrayna'ya bir ülkeden daha kritik yardım! S-300'ler yolda
Başkan Erdoğan cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı! Cemaate birlik ve kardeşlik mesajı...
FETÖ elebaşı Gülen'i savunan Mehmet Öz'ün 300 milyon dolarlık serveti! Akaryakıt şirketi bile var
Türk SİHA'ları CNN International'da! Selçuk Bayraktar'la konuştular
CHP'li Yılmaz Ateş'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert FETÖ tepkisi: CHP sırtındaki bu kamburla yürüyemez
Mansur Yavaş ve İmamoğlu'nun ön plana çıkarılmasına Enver Aysever isyan etti: Bu adamlar siyasette ne yaptı?
Mete Yarar Selçuk Bayraktar'a karşı yapılan saldırılara isyan etti!
İYİ Parti'li Arzu Önşen: Ben sosyalist, devrimci bir ülkücüyüm
Bakan Vahit Kirişçi: Bizim aç kimsemiz yok, herkesin karnı tok
NVİGM'den medyadaki 'Suriyelilere vatandaşlık veriliyor' iddialarına yalanlama!
Kılıçdaroğlu'na yine kapı duvar! Et ve Süt Kurumu'na randevusuz baskın yapmaya çalıştı...
Mavi Vatan'da Türk fırtınası!
Türkiye dahil 31 ülkeden petrolde fiyatları indirecek adım: 120 milyon varil piyasaya sürülecek ​
FETÖ'nün para trafiği deşifre oldu! Tıpkı DEAŞ gibi Hawala yönetmini kullanmış!
Dev proje tam gaz ilerliyor: Giresun-Ordu arası 15 dakikaya inecek

Dev proje tam gaz ilerliyor: Giresun-Ordu arası 15 dakikaya inecek

Küresel gıda fiyatları rekor kırdı! Ayçiçek yağı, tahıl ürünleri...

Küresel gıda fiyatları rekor kırdı! Ayçiçek yağı, tahıl ürünleri...

Geçtiğimiz günlerde yaşanan Kinder krizi giderek büyüyor! Bir ülkede üretimi tamamen durduruldu

Geçtiğimiz günlerde yaşanan Kinder krizi giderek büyüyor! Bir ülkede üretimi tamamen durduruldu

Yer: Bursa! Tencere alana Bodrum'dan arsa vaat edilmişti, makbuzlar elinde kaldı

Yer: Bursa! Tencere alana Bodrum'dan arsa vaat edilmişti, makbuzlar elinde kaldı

Şaşkına çeviren olay! Pentagon belgelerindeki ifade herkesi şaşırttı: Uzaylıyla cinsel ilişki...

Şaşkına çeviren olay! Pentagon belgelerindeki ifade herkesi şaşırttı: Uzaylıyla cinsel ilişki...

Apple Airtag 'suç aleti' olmaya başladı: Onlarca kadın şikayetçi oldu

Apple Airtag 'suç aleti' olmaya başladı: Onlarca kadın şikayetçi oldu