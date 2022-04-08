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FETÖ'nün para trafiği deşifre oldu! Tıpkı DEAŞ gibi Hawala yönetmini kullanmış!

FETÖ'nün tıpkı DEAŞ gibi yurt dışından para transferinde Hawala yöntemini kullanıp, tutuklu FETÖ üyelerinin itirafçı olmasını engellemek için ailelerine para gönderdiği tespit edildi. Operasyonda kripto para detayı da dikkat çekti.

FETÖ'nün para trafiği deşifre oldu! Tıpkı DEAŞ gibi Hawala yönetmini kullanmış!
Ekleme: 8.04.2022 - 11:41 Güncelleme: 8.04.2022 - 11:47 / Editör: Ozge Selin
FETÖ'nün para trafiği deşifre oldu! Tıpkı DEAŞ gibi Hawala yönetmini kullanmış!
Mersin Emniyet Müdürlüğü tarafından 2,5 yıllık teknik ve fiziki takip sonucu yürütülen operasyonda 12 FETÖ üyesi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan kişiler arasında İstanbul'da yaşayan Amerikan vatandaşı Michael A. da vardı. Operasyonun detaylarına ulaşıldı. Michael A.'nın Hawaha yöntemiyle yurt dışından transfer edilen paraları örgüt üyelerinin ailelerine dağıttığı belirlendi.

Michael A., Amerika'daki bir banka üzerinden İstanbul'daki hesabına farklı zamanlarda para aktardı. Para Türkiye'ye geldiğinde ise Mersin'de narenciye işi yapan Mehmet Ş.'ye teslim edildi. Mehmet Ş., cezaevindeki FETÖ'cülerin itirafçı olmamaları için parayı ailelere dağıttı.

Dağıtımda da gizlilik ilkesi uygulandı. Parayı alanın da dağıtanın da kimlikleri birbirinden gizlendi.

200 BİN DOLAR TOPLANDI
TRT Haber'de yer alan bilgilere göre, para dağıtımında ise önemli gördükleri örgüt üyeleri seçildi. Bu yöntemle toplanan 200 bin dolardan geriye dağıtılmayan 100 dolar kaldı.

Asıl dikkat çekici olan ise FETÖ'cüler 200 bin doları da kripto paralara yatırım yaparak temin etti.
Amerikan Vatandaşı Michael A. Burma'da doğdu. 1999'da İstanbul'da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu Çeşitli ülkelerde bulundu Bir süre sigorta şirketlerinde çalıştı Fakültesi nden mezun oldu. Çeşitli ülkelerde bulundu. Bir süre sigorta şirketlerinde çalıştı.
Michael'ın üç farklı seferde Türkiye'deki hesabından FETÖ ile iltisaklı olan kişi ya da kişilere 10 bin dolar aktardığı da iddialar arasında. Eşi Türk olan Michael da adliyeye sevk edilenler arasında.

HAWALA SİSTEMİ NEDİR?
Hawala yasa dışı olarak toplanan paraların başka bir ülkeye illegal yollarla transfer edilmesinde kullanılan yöntem. Toplanan paralar yurt dışındaki FETÖ üyesi ya da sempatizanı varlıklı kişilere teslim ediliyordu. Bu kişi, elindeki miktarı Türkiye'ye transfer ediyor, paralar şifre yöntemiyle teslim alınıyordu. Ardından tutuklu FETÖ üyelerinin itirafçı olmamaları için para ailelerine dağıtılıyordu.
Ankara'daki bir başka operasyonda yöntem deşifre edilmişti. FETÖ'nün Türkiye'ye yasa dışı yollardan para sokmak için 'Hawala' olarak bilinen bir sistemi kullanarak ülke içerisine sokulan yüklü miktardaki dolar, euro ve Türk lirasının döviz büroları üzerinden belli bir komisyon karşılığında illerde para takibini ve dağıtımını yapan örgüt mensuplarına ulaştırıldığı belirlenmişti.
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