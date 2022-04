FETÖ elebaşı Gülen'i savunan Mehmet Öz'ün 300 milyon dolarlık serveti! Akaryakıt şirketi bile var

ABD'de senatör adayı olan Mehmet Öz mal varlığını açıkladı. Seçim kampanyasına FETÖ elebaşı Gülen'i savunarak, "Gülen'e dokunulamaz. Darbeye karıştığına dair iddialar inandırıcı değil. O Pensilvanya'da kalmayı sürdürecek" diyen Öz'ün serveti dudak uçaklatacak cinsten.



ABD'de emekliye ayrılan Cumhuriyetçi Pat Toomey'nin Kongre'deki koltuğu için Pennsylvania'dan senatörlük yarışana giren Dr. Mehmet Öz'ün, servetine dair detaylar

paylaşıldı. İddialara göre Öz'ün kişisel serveti, 76 milyon dolar ile 300 milyon dolar arasında.



AKARYAKIT ŞİRKETİNDE HİSSE, TÜRKİYE DAHİL ÇOK SAYIDA YERDE EV



Öz'ün servetinin bazılarının eşiyle ortak olduğu ve bazılarının da kendi üstünde olduğu belirtilirken, Pennsylvania'daki ünlü akaryakıt şirketi Wawa'da büyük bir hissesi olduğu ve

New Jersey, Pennsylvania, New Hampshire, Florida ve Türkiye'de de evleri olduğu aktarıldı. Palm Beach'te 5 milyon ile 25 milyon dolar arasında değere sahip bir evi olduğu da belirtildi.



SADECE İNEKLERİNİN DEĞERİ 500 BİN DOLAR



New York Times'da yer alan habere göre Öz; geçen yıl Okeechobee'de bir sığır ve inek çiftliği satın aldı. Sadece buradaki ineklerin değeri 500 bin dolara kadar. New York Times

haberin bu kısmında, "Eğer seçilirse Öz, Senato'nun en varlıklı üyelerinden biri olacak. Şöhreti ile birlikte seçim yarışında kişisel servetini de kullandı. Dr. Öz geçen yıl kendi cebinden 5.3 milyon dolarlık harcama yaptı ve daha fazla harcama da yapabilir" yorumunu yaptı.



KONUŞMALARDAN ELDE ETTİĞİ GELİRLER



61 yaşındaki Dr. Öz'ün, "The Dr. Oz Show" isimli gündüz kuşağı programından 2.2 milyon dolar kazandığı ve "Oz Media" isimli medya şirketi aracılığıyla da 7 milyon dolar gelir elde

ettiği öen sürüldü. Öte yandan Dr. Öz'ün geçen yıl Teksas'taki bir tıp derneğinde konuşma yaptığı ve bundan 120 bin dolar kazandığı, programında da fıstığı övdüğü için Kaliforniya'daki Amerikalı Fıstık Üreticileri Derneği'nde konuşma yaptığı ve buradan da 125 bin dolar elde ettiği iddia edildi.



FETÖ'YÜ SAVUNMUŞ, TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKACAĞINI SÖYLEMİŞTİ



Mehmet Öz'ün Pennsylvania'dan Cumhuriyetçiler adına senatörlük yarışına girme kararı tartışma yaratmıştı. Öz'ün Türk vatandaşlığı ve Müslüman kökeni, ABD siyasetinde bazı

eleştirilere yol açmıştı. Bu eleştirilerin ardından Öz, seçilmesi durumunda Türk vatandaşlığını bırakacağını açıklamıştı. Seçim kampanyasına FETÖ elebaşı Gülen'i savunarak başlayan Öz, "Gülen'e dokunulamaz. Darbeye karıştığına dair iddialar inandırıcı değil. O Pensilvanya'da kalmayı sürdürecek" demişti.





MEHMET ÖZ ASLEN NERELİ?



Mehmet Öz , 11 Haziran 1960 tarihinde ABD, Cleveland, Ohio'da doğdu. Babası Mustafa Öz,

o dönemde ABD'de hekimlik yapıyordu. Mehmet Öz baba tarafından aslen Konyalı. Annesinin

ismi Suna Öz... Seval ve Nazlım adında iki kız kardeşi var. Orta öğreniminiWilmington,

Delaware'deki Tower Hill School'da tamamladı. 1982 yılında Harvard Universitesi'nden mezun

alan Mehmet Öz, kalp cerrahı olarak ün yaptı.



MEHMET ÖZ'ÜN EŞİ KİMDİR?



Mehmet Öz, aslında ABD'deki şöhretini kayınpederi sayesinde kazandı. Eşi Lisa Lemole, ABD'nin ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Gerald Lemole'nin kızıydı. Mehmet Öz ve Lisa 1985 yılında evlendi. Mehmet Öz 61 yaşında karısı Lisa Öz ise 58 yaşında. Lisa Öz, 20 Temmuz 1963 Pensilvanya doğumlu. Mehmet Öz'ün senatör adayı olarak Pensilvanya'yı seçmesinin bir sebebi aldığı FETÖ desteği olduğu kadar eşinin de memleketi olması.



MEHMET ÖZ'ÜN EŞİ NE İŞ YAPIYOR?



Mehmet Öz'ün karısı Lisa Öz de bir doktor. Babası ünlü bir kalp cerrahı olduğundan o da babasının izinden gitmiş. Kocası Mehmet Öz'ün ABD ekranlarında yayınlanan The Dr. Oz

Show'un ortak sunuculuğunu yaptı. Oprah ve Friends XM radyo yayınlarında yer alan Lisa Öz, kocası Mehmet Öz'ün bir çok kitabının da ortak yazarı oldu.



MEHMET ÖZ'ÜN ÇOCUKLARI



Mehmet Öz'ün 3'ü kız 1'i oğlan olmak üzere 4 çocuğu bulunuyor. Büyük kızından da 4 torunu var. Mehmet Öz çocuklarına Amerika isimlerinin yanı sıra Türkçe isimler de vermiş. Ancak Mehmet Öz ne eşi ne de çocukları bu isimleri kullanmıyor. Mehmet Öz'ün en büyük kızının ismi Daphne Nur Öz.



Mehmet Öz'ün oğlunun ismi Oliver Mustafa Öz... Türkçe ismi dedesinden geliyor. Mehmet Öz'ün diğer kızlarının isimleri ise Anabella Sezen Öz ve en küçükleri olan Zoe Yasemin Öz... Mehmet Öz'ün oğlu Oliver Öz, Harvard Üniversitesi'nde eğitim alıyor.



MEHMET ÖZ'ÜN ABD'DEKİ MAZİSİ



Harvard mezunu olan Mehmet Öz 1986'da yüksek öğrenim için (MD ve MBA) başvurduğu University of Pennsylvania School of Medicine ve The Wharton School'u bitirdi. 1996'da yılın en başarılı Türk-Amerikalısı seçilen Mehmet Öz, 2009 yılında en önemli 500 müslüman arasında gösterildi. 2010'da Talk Show'uyla yılın gündüz kuşağındaki en iyi Talk Show Emmy Ödülünü kazanan Mehmet Öz, asıl şöhreti de bu programla buldu. Mehmet Öz'ün çıkardığı "For Healing from the Heart" kitabı, "Books for a Better America Award"a değer görüldü. "American Society of Laser Medicine and Surgery" Araştırma Ödülü'nün de sahibi olan Mehmet Öz, Columbia Üniversite Doktorlar ve Cerrahlar Fakültesi'nin "Blake more

Research Ödülü"nünde sahibi oldu



Halen Columbia Üniversitesi Irwing Kalp Cerrahisi Profesörü olan Mehmet Öz, ayrıca aynı

üniversitenin Tamamlayıcı Tıp Programı'nın kurucusu. Yardımcı kalp cerrahi gereçleri

programını da yürüten Mehmet Öz'ün kalp transplantasyonu, minimal girişimsel kalp

cerrahisi ve sağlık kontrolü üzerine araştırmaları var. Kardiyovasküler cerrahide robot

programını ilk uygulayan doktor olan Mehmet Öz, 1999 Davos Dünya Ekonomik Forumu'nda

''Yarının Lideri'' olarak seçildi.



New Jersey'de yaşayan Mehmet Öz, çifte vatandaşlığa sahip. Türkiye'de askerliğini döviz

bedellisi olarak yapan Mehmet Öz, 30 Kasım 2021 tarihinde eski ABD Başkanı Donald

Trump'ın partisi Cumhuriyetçi Parti'den Pensilvanya senatör adayı oldu. Çifte vatandaşlığını

rakibi tartışma konusu yapınca Mehmet Öz, Türk vatandaşlığından çıkacağını ilan etti.