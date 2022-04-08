Dünyaca ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking’in kehaneti bir kez daha gündeme geldi! “Dünyanın sonu yaklaşıyor”

Dünyaca ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörü Stephen Hawking’in ölümünden önce insanlık için yaptığı uyarılar bir kez daha gündem yarattı. 2018 yılında hayatını kaybeden fizik dehası, insanlığı bekleyen tehditlere dikkat çekmişti. Yapay zekanın gelişiminin insanlığın sonu olacağını belirten Hawking, uzaylılarla iletişime geçilmemesini de söylemişti.

Dünyanın en ünlü bilim insanları arasında kabul edilen Hawking, 1960’lı yıllarda henüz 21 yaşındayken tedavisi olmayan Amyotrofik lateral skleroz (ALS) hastalığına yakalandı. Teorileriyle bilim dünyasının sayılı isimlerinden biri olmayı başaran Hawking, hastalığı nedeniyle motor nöronlarının yüzde seksenini kaybetti ve sinir sistemi felçi geçirerek tekerlekli sandaleyey mahkum oldu. Ancak hastalığını beyindeki zihinsel faaliyetlere dokunmaması insanlık bilim tarihi açısından son derece önemli olan teorileri üretmesini sağladı. Ölümünde kısa bir süre önce Stephen Hawking, iklim değişikliği, astroid çarpması, salgın hastalıklar ve aşırı nüfusun Dünya'da kalınması durumunda insanlığı yok edeceğini iddia etmişti.Stephen Hawking, verdiği bir demeçte de Güneş Sistemi'nin dışında yer alan Alpha Cenaturi yıldız sisteminden 20 yıl içinde haber geleceğini söylemişti. Uzaya çıkmak ve uzayda yayılmanın insanlığı geleceğini değiştireceğini düşünen Hawking, kıyamete ilişkin yaptığı konuşmada bilim insanları uyarmıştı.Uzaylılarla iletişime geçilmesinin insanlık açısından korkunç sonuçlar doğurabileceğini ifade eden Hawking, “Bilim kurgu değil fizik, Dünya’nın eninde sonunda sonu gelecek. Dünya’daki vakit kısalıyor. Dünyanın sonu yaklaşıyor” ifadelerini kullandı.