  • USD: 14,72 - 14,75
  • EURO: 16,00 - 16,03
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Dev vanalar Filyos Limanı'nda! Karadeniz gazını çıkarmak için geri sayım

Karadeniz'de bulunan doğalgazı kuyudan üretim haznesine iletecek iki dev vananın deniz tabanına indirilmesi için hazırlıklar devam ediyor. Çalışmalar neticesinde yapılan dev vanalardan ikisi Filyos Limanı'na getirildi.

Ekleme: 8.04.2022 - 15:16 Güncelleme: 8.04.2022 - 15:18 / Editör: Ozge Selin
Dev vanalar Filyos Limanı'nda! Karadeniz gazını çıkarmak için geri sayım

Karadeniz'de çıkarılacak gazı kuyu başından üretim haznesine iletecek iki dev vananın deniz tabanına indirilmesi için hazırlık yapılıyor. Mart ayı sonunda ilki, dün ise ikincisi Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne getirilen kuyu başı vanaları, Filyos Limanı'ndan Yavuz Sondaj Gemisi ile Türkali-2 kuyusuna indirilecek.

Vanalar, içinde bulunan akış ölçer, sensör, dedektör ve çeşitli vana takımlarıyla gazı kuyu başından üretim haznesine iletecek. "KAŞİF" isimli su altı robotuyla deniz tabanına indirilecek olan, 65 ton ağırlığa, 5,1 metre yüksekliğe ve 5,9 metre genişliğe sahip dev kuyu başı vanalarından 8 adet daha getirilmesi planlanıyor.

Diğer sondaj gemilerinden Fatih Gökçebey-1 sondaj çalışmasına, Kanuni ise Türkali-5'te çalışmalarına devam ediyor. Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini sırtlayacak boruların tamamı haziranda limana indirilmiş olacak.

KUYUBAŞI VANASI NE İŞE YARIYOR?

Keşif yapılan gaz sahalarında oluşturulan kuyuların başında yer alacak olan kuyubaşı vanalarından ilki mart ayının sonunda Malezya'dan Filyos Limanı'na götürülmüştü.
Kuyubaşı vanası kuyulardan gelen gazı toplayıp, içinde bulundurduğu akış ölçer, sensör dedektör ve çeşitli Vana takımlarıyla üretim ve dağıtım haznesine iletecek.

Ağırlığı 65 ton olan kuyubaşı vanasının yüksekliği 5.1 metre olurken, bu yükseklik iki katlı bir binaya eş değer. Genişliği ise 5.9 metre. İçindeki teknolojik donanım sayesinde, gazı sisteme aktarmadan önce birçok işleme tabi tutacak.

Bu vanalardan dokuz tane daha getirilecek. Toplam vana sayısı 10'a yükselecek Filyos Limanı'ndan yola çıkacak olan Yavuz Sondaj Gemisi, Türkali-2'deki keşif kuyulara kuyubaşı vanasını indirecek. Ayrıca üst seviye kuyu tamamlama görevini de yerine getirecek. Dev vana KAŞİF sualtı robotu yardımıyla deniz tabanına indirilecek.
Başkan Erdoğan Milli Saraylar İslam Medeniyetleri Müzesi Açılış Töreni'nde konuşuyor
Dev vanalar Filyos Limanı'nda! Karadeniz gazını çıkarmak için geri sayım
Ukrayna'ya bir ülkeden daha kritik yardım! S-300'ler yolda
Başkan Erdoğan cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı! Cemaate birlik ve kardeşlik mesajı...
FETÖ elebaşı Gülen'i savunan Mehmet Öz'ün 300 milyon dolarlık serveti! Akaryakıt şirketi bile var
Türk SİHA'ları CNN International'da! Selçuk Bayraktar'la konuştular
CHP'li Yılmaz Ateş'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert FETÖ tepkisi: CHP sırtındaki bu kamburla yürüyemez
Mansur Yavaş ve İmamoğlu'nun ön plana çıkarılmasına Enver Aysever isyan etti: Bu adamlar siyasette ne yaptı?
Mete Yarar Selçuk Bayraktar'a karşı yapılan saldırılara isyan etti!
İYİ Parti'li Arzu Önşen: Ben sosyalist, devrimci bir ülkücüyüm
Bakan Vahit Kirişçi: Bizim aç kimsemiz yok, herkesin karnı tok
NVİGM'den medyadaki 'Suriyelilere vatandaşlık veriliyor' iddialarına yalanlama!
Kılıçdaroğlu'na yine kapı duvar! Et ve Süt Kurumu'na randevusuz baskın yapmaya çalıştı...
Mavi Vatan'da Türk fırtınası!
Türkiye dahil 31 ülkeden petrolde fiyatları indirecek adım: 120 milyon varil piyasaya sürülecek ​
FETÖ'nün para trafiği deşifre oldu! Tıpkı DEAŞ gibi Hawala yönetmini kullanmış!
Ukrayna'dan flaş açıklama: Rusya sivillerin olduğu tren istasyonunu vurdu
Kritik toplantı Türkiye'de! Bakan Akar ev sahipliği yapacak; masada 2 konu var
Rusya Çeçen lider Kadirov'a korgeneral rütbesi verdi
CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret: Çete lideri
Tesla'da akılalmaz hata: Otomobillerini geri çağırdı

Tesla'da akılalmaz hata: Otomobillerini geri çağırdı

Dünyaca ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking’in kehaneti bir kez daha gündeme geldi! “Dünyanın sonu yaklaşıyor”

Dünyaca ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking’in kehaneti bir kez daha gündeme geldi! “Dünyanın sonu yaklaşıyor”

Bursa'da bu eve giren türbeyle karşılaşıyor

Bursa'da bu eve giren türbeyle karşılaşıyor

Yer: Bursa! Tencere alana Bodrum'dan arsa vaat edilmişti, makbuzlar elinde kaldı

Yer: Bursa! Tencere alana Bodrum'dan arsa vaat edilmişti, makbuzlar elinde kaldı

Şaşkına çeviren olay! Pentagon belgelerindeki ifade herkesi şaşırttı: Uzaylıyla cinsel ilişki...

Şaşkına çeviren olay! Pentagon belgelerindeki ifade herkesi şaşırttı: Uzaylıyla cinsel ilişki...

1.55 boyundaki genç anne neredeyse 56 cm'lik bebeğini doğururken kuyruk kemiğini kırdı!

1.55 boyundaki genç anne neredeyse 56 cm'lik bebeğini doğururken kuyruk kemiğini kırdı!