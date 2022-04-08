Dev vanalar Filyos Limanı'nda! Karadeniz gazını çıkarmak için geri sayım

Karadeniz'de çıkarılacak gazı kuyu başından üretim haznesine iletecek iki dev vananın deniz tabanına indirilmesi için hazırlık yapılıyor. Mart ayı sonunda ilki, dün ise ikincisi Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne getirilen kuyu başı vanaları, Filyos Limanı'ndan Yavuz Sondaj Gemisi ile Türkali-2 kuyusuna indirilecek.Vanalar, içinde bulunan akış ölçer, sensör, dedektör ve çeşitli vana takımlarıyla gazı kuyu başından üretim haznesine iletecek. "KAŞİF" isimli su altı robotuyla deniz tabanına indirilecek olan, 65 ton ağırlığa, 5,1 metre yüksekliğe ve 5,9 metre genişliğe sahip dev kuyu başı vanalarından 8 adet daha getirilmesi planlanıyor.Diğer sondaj gemilerinden Fatih Gökçebey-1 sondaj çalışmasına, Kanuni ise Türkali-5'te çalışmalarına devam ediyor. Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini sırtlayacak boruların tamamı haziranda limana indirilmiş olacak.KUYUBAŞI VANASI NE İŞE YARIYOR?Keşif yapılan gaz sahalarında oluşturulan kuyuların başında yer alacak olan kuyubaşı vanalarından ilki mart ayının sonunda Malezya'dan Filyos Limanı'na götürülmüştü.Kuyubaşı vanası kuyulardan gelen gazı toplayıp, içinde bulundurduğu akış ölçer, sensör dedektör ve çeşitli Vana takımlarıyla üretim ve dağıtım haznesine iletecek.Ağırlığı 65 ton olan kuyubaşı vanasının yüksekliği 5.1 metre olurken, bu yükseklik iki katlı bir binaya eş değer. Genişliği ise 5.9 metre. İçindeki teknolojik donanım sayesinde, gazı sisteme aktarmadan önce birçok işleme tabi tutacak.Bu vanalardan dokuz tane daha getirilecek. Toplam vana sayısı 10'a yükselecek Filyos Limanı'ndan yola çıkacak olan Yavuz Sondaj Gemisi, Türkali-2'deki keşif kuyulara kuyubaşı vanasını indirecek. Ayrıca üst seviye kuyu tamamlama görevini de yerine getirecek. Dev vana KAŞİF sualtı robotu yardımıyla deniz tabanına indirilecek.