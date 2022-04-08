  • USD: 14,73 - 14,76
  • EURO: 16,05 - 16,08
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret: Çete lideri

Her fırsatta yalan ve hakaret politikası izleyerek skandallara imza atan CHP yine haddini aştı. Daha önce Türk ordusuna “satılık” diyen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, bu kez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ağza alınmayacak sözler sarf etti. Halk TV’de konuşan Başarır, Erdoğan’ı “çete lideri” diyerek hedef aldı. “Bir çete varsa bir de reisi oluyor” ifadesini kullandı.

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret: Çete lideri
Ekleme: 8.04.2022 - 10:54 Güncelleme: 8.04.2022 - 10:54 / Editör: Ozge Selin
CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret: Çete lideri
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır Halk TV ekranlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ağza alınmayacak sözler söyledi. Beş şirketle ilgili değerlendirme yaparken Erdoğan'ı hedef alan Başarır, "Bir çete varsa bir de reisi oluyor" ifadelerini kullandı.

SUNUCU TOPARLAMAYA ÇALIŞTI

Bu sözlerin ardından HALK TV sunucusu Gökmen Karadağ zor anlar yaşadı. "Pimi çekilmiş bombayı buraya koydunuz. Bu Ali Mahir Başarır'ın iddiasıdır. Bu sözler bir takım belgelerle desteklenmedikçe dikkatli bir üslup kullanılması yönünde hassasiyetlerimizi belirtelim" ifadelerini kullandı.

Geçmişte Türk ordusuna “satılık” diyen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etti.

CHP'nin kanalı Halk TV'de konuşan Başarır, Erdoğan'ı “çete lideri” diyerek hedef aldı. “Bir çete varsa bir de reisi oluyor” ifadesini kullandı.

Bunun üzerine programın sunucusu Gökmen Karadağ, “Pimi çekilmiş bombayı koydunuz” diyerek Başarır'ın sözlerini toparlamaya çalıştı.

Bu esnada araya giren Mahir Başarır, " Konunun muhatapları bile bu kadar savunma durumunda değil" diyerek Karadağ'ın düzeltmesine tepki gösterdi.

'TÜRK ORDUSU SATILMIŞTIR'

Başarır daha önce katıldığı bir programda, CHP, İYİ Parti, SP ve HDP'nin hazırladığı iddia edilen anayasa taslağı ile ilgili konuşulduğu esnada söz hakkı alarak, Türk Silahlı Kuvvetleri için “Devletin ordusu Katar'a satılmıştır” demişti. CHP'li vekilin sözleri büyük tepki toplarken, uzun süre gündemden düşmemişti.
Rusya Çeçen lider Kadirov'a korgeneral rütbesi verdi
CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret: Çete lideri
ABD'den Yunanistan'a EastMed çıkışı: Artık çok gereksiz
Rusya'nın seçkin paraşütçüleri savaşmayı reddetti
SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat: EYT'li için üç ayrı hesap! Milyonları ilgilendiren maaş artırma formülü!
İstanbul'da yeni heykeller için yarışma düzenlenecek
Öğrencilerden CHP'li İBB'ye bir protesto daha!
Sinan Aygün'den CHP'ye yolsuzluk tepkisi: İktidar partisine aynı iddialarda bulunulsa yeri göğü inletirlerdi!
Koronavirüste 'VEDA' kararları için gözler Bilim Kurulu ve Başkan Erdoğan'da...
Annesi Başkan Erdoğan'a seslenmişti! Faslı Yusuf bebek için Türkiye harekete geçti
Milli Savunma Bakanı Akar Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov'la görüştü
New York Başsavcısından Adalet Bakanlığına çağrı: Müslüman karşıtı gruplar soruşturulmalı
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da gün içinde 42 askeri altyapı tesisi imha edildi
Kılıçdaroğlu'nun bitmek bilmeyen 128 milyar dolar yalanı: Berat Albayrak'ın 'Burası Çok Önemli!' kitabı yapılmak isteyen algıyı bozdu
Rusya'dan İrlanda'ya karşılık: İleride de dostça olmayan her adımın karşılığı olacak
Başkan Erdoğan talimat verdi! Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi duyurdu: Ucuz et satışı başladı
Kılıçdaroğlu zorbalığa doymuyor: Bu kez Et ve Süt Kurumu'nun kapısına dayanacak
Rusya'dan açıklama! Ukrayna'da ciddi kayıplar verdik: Bu bizim için büyük bir trajedi
Petrolde yeni kriz: Rusya üretimi azaltıyor
Türkiye ona ağlamıştı! Bakan Koca'dan Nisa bebeğin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Edirne’de altın için aile katliamı yapılmıştı: Altınlar bakın nereden çıktı!

Edirne’de altın için aile katliamı yapılmıştı: Altınlar bakın nereden çıktı!

Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat! E-Devlet üzerinden mutlaka kontrol edin…

Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat! E-Devlet üzerinden mutlaka kontrol edin…

Galatasaray'da seçim iptal mi oluyor? Rezan Epözdemir açıkladı

Galatasaray'da seçim iptal mi oluyor? Rezan Epözdemir açıkladı

Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ertelendi!

Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ertelendi!

İsrail'de silahlı saldırı: İki kişi öldü çok sayıda yaralı var

İsrail'de silahlı saldırı: İki kişi öldü çok sayıda yaralı var

Google'a büyük şok! Mahkeme cezayı onadı

Google'a büyük şok! Mahkeme cezayı onadı