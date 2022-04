Başkan Erdoğan talimat verdi! Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi duyurdu: Ucuz et satışı başladı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu'Türkiye'de üretim yok demek üreticilerimize büyük haksızlıktır.' diyen Bakan Kirişçi, 'Kendi tercihlerimizi baştan yapmak zorundayız. Un, yağ ve şeker... Bu üç ürünün hammaddesi olan ürünleri üretiyor olmamız lazım. Bizim temel paradigmamız, yaklaşımımız stratejik olan ürünlere öncelik vereceğiz.' dedi.'TARIMSAL ÜRÜNLERLE İLGİLİ DÜNYA GENELİNDE BİR SIKINTI YAŞANIYOR'Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle hububat başta olmak üzere tarımsal ürünlerle ilgili dünya genelinde bir sıkıntı yaşandığını dile getiren Kirişçi, 'Türkiye bunu tabir yerindeyse minimum etkilerle geçirmeye çalışıyor.' dedi.'TÜRKİYE'NİN KÜÇÜKBAŞ VE BÜYÜKBAŞ HAYVANDA SORUNU YOK'Bakan Kirişçi, şu ifadeleri kullandı:Bizim şu anda beside olan hayvanlarımız, artı devamında bu beside olan hayvanlarımızda kesim yapılacak olan hayvanlarımız noktasında bizim mevcut stoklarımızda bir problemimiz yok. Türkiye'nin küçükbaş ve büyükbaş hayvanda sorunu yok.'RAMAZAN BOYUNCA UCUZ ET SATIŞI BAŞLADI'Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımız ucuz et yesin diye market ortalamalarının yüzde 15-20 altında, önce Et Süt Kurumu'nun 18 satış mağazasında ve devamında da Tarım Kredi marketlerinin 150'sinde bugün itibarıyla et satışlarımız başlamış durumda.Kurban Bayramı için de aynı şekilde mevcut stoklarımız yeterli. Kurbanla ilgili de üreticilerimizin bu mevcut piyasa şartlarını da dikkate alarak, et fiyatları da üreticimizi memnun eder düzeyde. Buradan hareketle de buraya olan ilgilerini sürdüreceklerini düşünüyoruz.'