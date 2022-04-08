Başkan Erdoğan 39. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nda konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 39. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan ardından Milli Saraylar İslam Medeniyetleri Müzesi Açılış Töreni'ne katılacak.Bu müzede senede 1-2 kez elimizdeki tüm objeler sergilenecek ve milletimizin hizmetinde olacak.Tarihimzide 50-60 yıllık hayatlarına 500'e yakın eser sığdıran abidevi isimler vardır. En büyük vasfı fetihler yapmak olan ecdadın, Kalem kılıçtan keskindir sözü okumaya verdiği önemi gösterir.Uzunca bir süre devam eden Türkiye'nin geri kalmışlığı yoklıklarla ilgili değildi. İnsanların kılıklarına, kıyafetlerine ibadetlerine takılanlar, milletimizin bizi biz yapan mirasına sırt dönmüştü. Milletimizin diğer alanlara birlikte okuma-yazma konusunda da önü açıldı.Mesela 2000 yılında kitap sayısı 9 bini bulmazken, geçtiğimiz yıl bu sayı 187 bine çıkmıştır.Türkiye diyanet vakfımızın 1983 yılı Ramazanı'ndan beri gerçekleştiriği bu fuar için tebrik ediyorum.