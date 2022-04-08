​Bakan Koca 'Nisa bebekten sevindirici haber var' diyerek duyurdu: İlk kez tepki verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'un Pendik ilçesinde annesi tarafından terk edilen ve kendisini emziren acil tıp teknisyeni tarafından Nisa Mihriban adını alan bebeğin sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Geride kalan gün medyaya yansıyan 'beyin ölümü gerçekleşti' iddialarını yalanlayan Bakan Koca, bugün de sevindirici bir haber verdi. Bakan, "Durumu beyin ölümü açısından takip edilen Nisa bebekten sevindirici haber var. Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki veriyor." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Pendik'te terk edilmiş halde bulunduktan sonra kendisine süt annelik yapan ATT Büşra Durmaz'ın 'Nisa Mihriban' adını verdiği bebeğin sağlık durumuna ilişkin son dakika açıklamada bulundu.Geride kalan gün medyaya yansıyan 'beyin ölümü gerçekleşti' iddialarını yalanlayan Bakan Koca, 'sevindirici bir haber var' diyerek bebeğin ilk kez tepki verdiğini açıkladı.Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:'NİSA BEBEĞİN DURUMUNDA GELİŞME: Durumu beyin ölümü açısından takip edilen Nisa bebekten sevindirici haber var.Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki veriyor.Hekimlerimiz ellerinden geleni yapıyor. Siz de dualarınızı eksik etmeyin.'ANNESİ TUTUKLANMIŞTIPendik'te boş arazide bulunan ve tıp teknikeri Büşra Durmaz'ın sütannelik yaparak 'Nisa Mihriban' ismini verdiği bebeğin annesi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Pendik'teki evinde gözaltına alınan anne hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'koruma, gözetim, yardım veya bildirim yükümlülüğünün ihlali' suçlarından soruşturma başlatılmıştı.Ebru S'nin savcılıkta, 'Çocuğumu özellikle kolay bulunması için apartman önüne bıraktım. Zillere bastım. Kasten öldürmek gibi bir amacım yoktu. Hatta bir süre etrafta gezinip çocuğu alıp almayacaklarını kontrol ettim. İki gün sonra bile olay yerine gidip baktım. Çocuğa bakacak durumum yoktu. Ailemin de bu çocuktan haberi yoktu. Eğer öğrenselerdi bana ve çocuğuma zarar verebilirlerdi.' şeklinde ifade vermişti.