  • USD: 14,73 - 14,76
  • EURO: 16,05 - 16,08
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Koca 'Gözünüz aydın' diyerek duyurdu: Uzmanlık eğitiminde yeni düzenleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aynı sınavla üniversite hastaneleri veya eğitim ve araştırma hastanelerine yerleşen uzmanlık öğrencilerinin kadro farkından kaynaklanan özlük hakkı eşitsizliklerini ortadan kaldıran düzenlemenin Mecliste kabul edildiğini duyurdu.

Ekleme: 8.04.2022 - 09:20 Güncelleme: 8.04.2022 - 09:20 / Editör: Ozge Selin
Bakan Koca 'Gözünüz aydın' diyerek duyurdu: Uzmanlık eğitiminde yeni düzenlemeSağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gözünüz aydın arkadaşlar!" ifadesini kullanarak, Meclisten geçen yasa ile uzmanlık eğitimini Sağlık Bakanlığı kadrosuyla tıp fakültesinde yapanların mecburi hizmet süresinin diğer uzmanların mecburi hizmet süresi düzeyine indiğini belirtti.

"Uzmanlık eğitiminde adalet" başlığıyla düzenlemeye ilişkin bilgiler veren Koca şunları kaydetti:

"Bakanlığımız veya bağlı kadrolarda tıp, diş hekimliği, yan dal uzmanlık eğitimi yapan asistanlarımızın, eğitimlerini tamamladıklarında, şu an görevlendirme süresi kadar olan ve kuruluşlarımızda yerine getirilen hizmet yükümlülüğü kaldırılmaktadır. Bu asistanlarımızdan artık yüklenme senedi, kefalet senedi alınmayacaktır. Uzmanlık eğitiminde çeşitli sebeplerle başarısız olmaları veya kendi istekleri ile uzmanlık eğitimini bırakmaları durumunda ise hizmet yapma zorunlulukları bulunmayacaktır."

"HALEN UZMANLIK EĞİTİMİ DEVAM EDENLERİN HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ SONA ERDİ"

Mecliste kabul edilen düzenlemeyle halen uzmanlık eğitimi devam edenlerin de hizmet yükümlülüğünün sona erdiğini vurgulayan Koca şöyle bilgi paylaştı:

"Eğitimleri süresince asistanlarımıza yapılan ödemeler için artık borç çıkarılmayacaktır. Bir önceki uzmanlık eğitimi sınavına girip, akabinde görevden çekilen/çekilmiş sayılanlar, tekrar uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi programına yerleşmeleri halinde (bir defaya mahsus) beklemeden eğitimlerine başlayabilirler. Asistanlarımız, üniversitelerimizde ve Bakanlığımıza bağlı hastanelerde hakları açısından eşit tutulacaktır. Üniversitelerimizde kadro kısıtlılığı da sorun olmaktan çıkacaktır."

"Sebep ne olursa olsun, eşitsizliklerin yarınımızda yeri yoktur." mesajı veren Koca, "Mecburi hizmet sürelerinde kadro farkından kaynaklanan adaletsizliği ortadan kaldıran; tıpta ana dal, yan dal ve diş hekimliği uzmanlık eğitiminde şartları adil şekilde düzenleyen yeni kanun maddesi için yüce Meclisimize, ortak iradeleri için tüm vekillerimize şükran borçluyuz." ifadesini kullandı.
ABD'den Yunanistan'a EastMed çıkışı: Artık çok gereksiz
Rusya'nın seçkin paraşütçüleri savaşmayı reddetti
İstanbul'da yeni heykeller için yarışma düzenlenecek
Öğrencilerden CHP'li İBB'ye bir protesto daha!
Sinan Aygün'den CHP'ye yolsuzluk tepkisi: İktidar partisine aynı iddialarda bulunulsa yeri göğü inletirlerdi!
Koronavirüste 'VEDA' kararları için gözler Bilim Kurulu ve Başkan Erdoğan'da...
Annesi Başkan Erdoğan'a seslenmişti! Faslı Yusuf bebek için Türkiye harekete geçti
Milli Savunma Bakanı Akar Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov'la görüştü
New York Başsavcısından Adalet Bakanlığına çağrı: Müslüman karşıtı gruplar soruşturulmalı
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da gün içinde 42 askeri altyapı tesisi imha edildi
Kılıçdaroğlu'nun bitmek bilmeyen 128 milyar dolar yalanı: Berat Albayrak'ın 'Burası Çok Önemli!' kitabı yapılmak isteyen algıyı bozdu
Rusya'dan İrlanda'ya karşılık: İleride de dostça olmayan her adımın karşılığı olacak
Başkan Erdoğan talimat verdi! Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi duyurdu: Ucuz et satışı başladı
Kılıçdaroğlu zorbalığa doymuyor: Bu kez Et ve Süt Kurumu'nun kapısına dayanacak
Rusya'dan açıklama! Ukrayna'da ciddi kayıplar verdik: Bu bizim için büyük bir trajedi
Petrolde yeni kriz: Rusya üretimi azaltıyor
Türkiye ona ağlamıştı! Bakan Koca'dan Nisa bebeğin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Bakan Kurum'dan, sokak atık toplayıcılarına 'mesleki statü' ve 'itibar' sözü
Başkan Erdoğan'dan eğitimcilerle düzenlenen iftar programında son dakika açıklamaları
Ukrayna'dan flaş Bucha açıklaması! Tansiyon yükseliyor: Buzdağının görünen kısmı
Genç turizmci Gülşah Gizem Angı hayatını kaybetti! Annesi yıkıldı...

Genç turizmci Gülşah Gizem Angı hayatını kaybetti! Annesi yıkıldı...

Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat! E-Devlet üzerinden mutlaka kontrol edin…

Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat! E-Devlet üzerinden mutlaka kontrol edin…

Galatasaray'da seçim iptal mi oluyor? Rezan Epözdemir açıkladı

Galatasaray'da seçim iptal mi oluyor? Rezan Epözdemir açıkladı

Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ertelendi!

Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ertelendi!

İsrail'de silahlı saldırı: İki kişi öldü çok sayıda yaralı var

İsrail'de silahlı saldırı: İki kişi öldü çok sayıda yaralı var

Google'a büyük şok! Mahkeme cezayı onadı

Google'a büyük şok! Mahkeme cezayı onadı