8 Nisan BİM Aktüel Ürünler Kataloğunda Neler Var? 8 Nisan BİM Aktüel Ürünler Listesi

8 Nisan BİM aktüel ürünler listesi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 8 Nisan BİM aktüel ürünler listesinde neler var sorusu yer aldı. Peki, 8 Nisan Bİ aktüel ürünler kataloğunda neler var? 8 nisan BİM aktüel ürünler listesinde neler var? İşte merak edilenler...

8 Nisan BİM Aktüel Ürünler Kataloğunda Neler Var?

birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Haftalık olan indirim yapan BİM’in bu hafta hangi ürünlerde indirim yapacağı merak edildi.veiçin haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.8 Nisan BİM aktüel ürünler listesi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Birçok kişi indirimli ürünlerden haberdar olmak için arama motorlarına yöneldi. 8 Nisan BİM aktüel ürünler listesi şu şekilde sıralanabilir;• Dijitsu 55" Android Tv 6.299 TL• AloraGarden Metal Bahçe Oturma Grubu 3.499 TL• Güral Porselen 18 Parça Yemek Takımı 249 TL• Antrasit Tv Sehpası 349 TL• Gölgelikli Yatarlı Bahçe Salıncağı 2.999 TL• Woon 39" Android Smart Uydulu Led Tv 3.499 TL• Fakir Buharlı Temizleme Makinesi 299 TL• Tv Sehpası 249 TL• Fakir Türk Kahvesi Makinesi 399 TL• Philips Buhar Jeneratörlü Ütü 899 TL• Fakir Blender Seti 499 TL• Mafsallı Duş Seti 24,90 TL• Fakir Cam Baskül 149 TL• Katlanır Yatak 399 TL• Fakir Erkek Bakım Seti 299 TL• Alüminyum Kurutmalık 299 TL• Renkli Musluk Başlığı 29,90 TL• Akasya Saksısı 1 Litre 12,90 TL• Wasseberg Robot Duş Seti 199 TL• Plastik Sandalye 199 TL• Akasya Saksısı 2 Litre 17,90 TL• Ahşap Çubuklu Rüzgar Gülü 14,90 TL• Tablet Mop Temizlik Seti 49,90 TL• 3 Basamaklı Merdiven 179 TL• Tek Fiyat Fırça Çeşitleri 14,90 TL• Özel Karışık Bitki Toprağı 5,90 TL• Koli Bandı 9,90 TL• Süngerli Cam Silecek 14,90 TL• Akasya Saksısı 3,5 Litre 37,90 TL• Chef's Krep Tavası 32 cm 69,90 TL• Toz Alma Aparatı 24,90 TL• Chef's Sütlük 14 cm 42,50 TL• Chef's Pro Lüks Mutfak Havlusu 15,90 TL• Tuvalet Fırçası Çeşitleri 9,90 TL• Paşabahçe Ayaklı Diamond Kahve Yanı Su Bardağı 4'lü 39,90 TL• Saplı Faraşlı Fırça 14,90 TL• Açık Büfe Sunum Kasesi 22 cm 24,90 TL• Çift Kişilik Aloe Vera Yorgan 219 TL• Aloe Vera Yastık 89,90 TL• Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 79,90 TL• Chef's Tek Fiyat Ürünler 42,50 TL• Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 59,90 TL• Kadın Düğmeli Pijama Takımı 89,90 TL• Cam Damacana Sürahi 24,90 TL• Yıkamalı Düz Renk Tek Kişilik Yatak Örtüsü 99 TL• Kapitoneli Yastık 39,90 TL• Yıkamalı Düz Renk Çift Kişilik Yatak Örtüsü 129 TL• Çizgili Kadın Şal 24,90 TL• Püsküllü Koltuk Örtüsü 37,50 TL• Orta Boy Jüt Sepet 29,90 TL• Jüt Kapaklı Kare Kutu 39,90 TL• Jüt Runner 24,90 TL• Küçük Boy Jüt Sepet 27,50 TL• Küçük Boy Jüt Saksılık 27,90 TL• Jüt Kare Çamaşır Sepeti 49,90 TL• Jüt El Portföy Çantası 19,90 TL• Büyük Boy Jüt Sepet 29,90 TL• Jüt Saksıda Lavanta Demeti Yapay Çiçek 17,50 TL• Jüt Supla 2'li 19,90 TL• Jüt Saksıda Yapay Çiçek 14,90 TL