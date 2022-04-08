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410 sivilin katledildiği Buça hakkında şok iddia! Rus askerlerin ses kayıtları ortaya çıktı! İşte sivilleri böyle öldürmüşler

Dünya 410 sivile mezar olan Buça'yı anbean takip ederken Rusya hakkında gelen bir iddia şok etkisi yarattı. Almanya istihbarat teşkilatı BND, Buça'daki askerlerin sivilleri nasıl öldürdüğüne dair ses kayıtlarına ulaştı. İşte Buça'da yaşananlar...

Ekleme: 8.04.2022 - 14:34 Güncelleme: 8.04.2022 - 14:35 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna'nın Buça kentinde gerçekleştirilen sivil katliam günlerdir dünyanın bir numaralı gündem manşeti. Ukraynalı yetkililer şimdiye kadar 410 sivilin cansız bedeninin bulunduğunu gerçek sayının ise bundan çok daha fazla olduğunu belirtirken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski öldürülen kişilerde ağır işkence izleri olduğunu belirtmişti.

RUSYA GÖRÜNTÜLER KURGU DEMİŞTİ
Rusya ise sivillerin toplu şekilde öldürüldüğünü yalanlayarak görüntülerin kurgu olduğunu, cesetlerin sokaklara sonradan yerleştirildiğini açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bucha kentinde ortaya çıkan görüntüleri provokasyon olarak yorumlayarak, "Bucha'daki durum bir sahte saldırı, kurgulanmış görüntüleri sosyal medyada Batı ve Ukrayna yaydı. Batı, Ukrayna'daki insani durum ile ilgili spekülasyon oluşturma girişiminde bulunuyor. Rusya Federasyonu bu girişimi barış ve güvenliğe tehdit oluşturan bir provokasyon olarak değerlendiriyor" demişti.


KANITLAR ALMANYA'DAN GELDİ, PARLAMENTOYA İLETİLDİ
Alman istihbarat teşkilatı BND, Rus askerlerinin sivil cinayetleri tartıştığı ses kayıtlarına ulaştı. Almanya'nın iddiasına göre söz konusu ses kayıtları katliama Wagner Grubu'nun da dahil olduğunu ve Rus askerlerinin sivilleri kasıtlı olarak hedef aldığını kanıtlıyor. BND'nin ele geçirdiği ses kayıtları Rusya'nın 'Kurgu görüntü' iddialarını çürütmek için Alman parlamentosuna iletildi. Dinleme kayıtları ayrıca Wagner Grubu'nun katliamda 'kilit bir rol' oynadığını ve muhtemelen ülkenin başka yerlerinde de benzer katliam sahnelerinin olduğunu gösteriyor.

'ÖNCE SORGULAYIN, SONRA VURUN'
Alman Der Spiegel dergisinde yer alan haberde Rus askerlerinin konuşmalarının Buça'da çekilen fotoğraflarla örtüştüğü belirtildi. Kan donduran diyaloglarda askerler kendi aralarında sivilleri nasıl öldürdüklerini anlatıyor. Kayıtların birinde, askerlerden birini 'Sivilleri önce sorgulayın, sonra vurun' dediği duyuluyor. İkinci kayıtta ise, başka bir asker bisikletli bir sivili nasıl vurduğunu anlatıyor.

TESADÜF DEĞİL STRATEJİ
Buça'dan gelen ses kayıtları katliamın bireysel olarak kontrolden çıkmış askerler tarafından değil sistematik olarak gerçekleştirildiğini ortaya koyuyor. BND sivillerin hedef alınmasını, Rusya'nın askeri stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriyor. Alman istihbarat uzmanları sivil cinayetlerinin merkezi bir emirle işlenmesinin muhtemel olduğunu açıkladı.
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