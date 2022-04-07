Yavuz'a Karadeniz'de kritik görev! Yarın Filyos Limanı'ndan uğurlanacak

Yavuz sondaj gemisi yarın Karadeniz'deki görevine başlayacak. Fatih, Kanuni ve Yavuz sondaj gemileri Karadeniz'deki gaz arama faaliyetlerine eş zamandlı olarak devam edecek. Filyos Limanı'ndan hareket edecek olan Yavuz sondaj gemisi karadeniz'de üst seviye kuyu tamamlama görevini yapacak.

Karadeniz'de 540 milyar metreküp doğal gaz keşfinin ardından doğal gaz arama faaliyetleri hız kesmeden sürüyor. Sismik gemiler Mavi Vatan'da enerji çalışmalarına gece gündüz demeden devam ediyor.Yavuz sondaj gemisi de Karadeniz'deki ilk kritik görevine başlayacak. Gemi, yarın Filyos Limanı'ndan yeni görevi için hareket edecek.Fatih, Kanuni ve Yavuz sondaj gemileri Karadeniz'de eş zamanlı görev yapacak. Hedef, Karadeniz gazının 2023'te kullanıma sunulması.Türkiye'nin sondaj gemileri Sakarya Gaz Sahası'nda farklı görevlerde bulunacak.Fatih sondaj gemisi Gökçe-1 sondaj kuyusunda mesaide. Kanuni, Türkali-2 kuyusunda derin deniz kuyu testlerini gerçekleştirdi. Şimdi Türkali-4'te sondaj çalışmalarına devam ediyor.Deniz tabanına kuyu başı malzemelerinin ve vana sistemlerinin yerleştirilmesi gibi adımları kapsayan üst seviye kuyu tamamlama görevini ise Yavuz yapacak.