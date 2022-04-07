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Ukrayna’ya 16 adet Bayraktar TB2 SİHA teslimatı

Rus işgaline karşı Ukrayna’nın kullandığı Bayraktar TB2 SİHA’lar, Kiev’e ihraç edilmeye devam ediyor. Ukrayna’nın Mart ayının başlarında 16 yeni SİHA’yı envanterine kattığı bildirildi.

Ekleme: 7.04.2022 - 10:56 Güncelleme: 7.04.2022 - 11:28 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna’ya 16 adet Bayraktar TB2 SİHA teslimatıRusya-Ukrayna savaşının dikkat çeken savunma ürünü olan Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarında (SİHA) Ukrayna'ya yeni sevkiyat gerçekleştirildiği iddia edildi.

Reuters'ın haberine göre, son yıllarda Türkiye'den 20'den fazla Bayraktar TB2 SİHA satın alan Ukrayna 16 adetlik SİHA alımı için son siparişi 27 Ocak'ta verdi. Mart ayı başlarında ise 16 SİHA'nın teslim edildiği bildirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine dayandırılan haberde Ukrayna'nın Türkiye'den savunma ithalatının 2022'nin ilk çeyreğinde 30 kat arttığı belirtildi. Resmi verilere göre Ukrayna, Rus işgaline karşı savaşırken, ilk çeyrekte Türkiye'den bir yıl öncesine göre neredeyse 30 kat daha fazla savunma sanayi ekipmanı aldı.

TİM tarafından yayınlanan verilere göre Türkiye, 2021'in ilk çeyreğindeki 1,9 milyon dolara kıyasla, 2022'nin aynı döneminde Ukrayna'ya 59.1 milyon dolar savunma ekipmanı sağladı. 2021'de Türkiye, 2020'ye göre yüzde 41,5 artışla 3 milyar 224 milyon dolarlık savunma ürünleri ihracı gerçekleştirdi.

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