Ukrayna'dan flaş Bucha açıklaması! Tansiyon yükseliyor: Buzdağının görünen kısmı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Rus ordusundan temizlenen Kiev yakınlarındaki Bucha kentinden gelen görüntüler kan dondurdu. Bölgede yapılan arama ve temizlik çalışmalarında, 410 sivil vatandaşın cesedine ulaşıldığı aktarıldı. Bucha'da yaşanan korkunç olayla ilgili Ukraynalı yetkililer Moskova yönetimi suçlarken, Rusya Savunma Bakanlığı ise Rus ordusunun sivilleri katlettiği yönündeki iddiaların gerçeğini yansıtmadığını ifade etti. Bucha'daki yaşananlara ilişkin son açıklama Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'dan geldi. Bucha'daki sivil katliamın buzdağının görünen kısmı olduğunu söyleyen Kuleba, Mariupol'deki son duruma dikkat çekti.