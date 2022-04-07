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Ukrayna'dan flaş Bucha açıklaması! Tansiyon yükseliyor: Buzdağının görünen kısmı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Rus ordusundan temizlenen Kiev yakınlarındaki Bucha kentinden gelen görüntüler kan dondurdu. Bölgede yapılan arama ve temizlik çalışmalarında, 410 sivil vatandaşın cesedine ulaşıldığı aktarıldı. Bucha'da yaşanan korkunç olayla ilgili Ukraynalı yetkililer Moskova yönetimi suçlarken, Rusya Savunma Bakanlığı ise Rus ordusunun sivilleri katlettiği yönündeki iddiaların gerçeğini yansıtmadığını ifade etti. Bucha'daki yaşananlara ilişkin son açıklama Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'dan geldi. Bucha'daki sivil katliamın buzdağının görünen kısmı olduğunu söyleyen Kuleba, Mariupol'deki son duruma dikkat çekti.

Ukrayna'dan flaş Bucha açıklaması! Tansiyon yükseliyor: Buzdağının görünen kısmı
Ekleme: 7.04.2022 - 20:38 Güncelleme: 7.04.2022 - 20:49 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna'dan flaş Bucha açıklaması! Tansiyon yükseliyor: Buzdağının görünen kısmı
Rusya-Ukrayna Savaşında son dakika haberleri: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta Ukrayna'nın Donbas bölgesine özel askeri operasyon talimatı vermesiyle başlayan Rusya-Ukrayna savaşında flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Tüm dünyadan Bucha'daki görüntülere yönelik tepkiler devam ederken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Bucha'daki sivil katliamın buzdağının görünen kısmı olduğunu söyleyen Kuleba, 'Bucha'daki sivil katliamın buzdağının görünen kısmı. Mariupol'ün çok daha kötü olduğunu raporlardan görüyoruz' dedi.
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