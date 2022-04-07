  • USD: 14,72 - 14,74
  • EURO: 16,05 - 16,08
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Thodex'in firari kurucusu Faruk Fatih Özer'den flaş talep! Başsavcı kararı mahkemeye bıraktı...

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Thodex soruşturması iddianamesinde, firari şüpheli Faruk Fatih Özer'in etkin pişmanlıktan yararlanmak için bazı mağdurların zararını karşıladığına ilişkin dekontları dosyaya sunduğu bildirildi. Başsavcılık, şüpheli Özer'in bu talebiyle ilgili mahkemenin karar vermesini istedi.

Thodex'in firari kurucusu Faruk Fatih Özer'den flaş talep! Başsavcı kararı mahkemeye bıraktı...
Ekleme: 7.04.2022 - 12:15 Güncelleme: 7.04.2022 - 12:18 / Editör: Ozge Selin
Thodex'in firari kurucusu Faruk Fatih Özer'den flaş talep! Başsavcı kararı mahkemeye bıraktı...
Kripto para borsası Thodex üzerinden binlerce insanı mağdur ettiği iddia edilen şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında 3 ayrı suçtan 40 bin 564'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.


SAVCILIK 'ETKİN PİŞMANLIK' KARARINI MAHKEMEYE BIRAKTI

İddianamede, şüpheli Faruk Fatih Özer'in bazı mağdurların zararlarını karşıladığına ilişkin dekontları da dosyaya sunduğu belirtildi. Firari Özer'in babası Zülküf Özer'ın avukatı tarafından Başsavcılığa başvuruda bulunulduğu belirtilen iddianamede, müştekilerin de zararlarının karşılandığına ilişkin dilekçelerinin dosyaya sunulduğu belirtildi. Başsavcılık zararları karşılanan müştekiler yönünden etkin pişmanlık hükümlerinin ise mahkeme tarafından değerlendirilmesini istedi


"ALDATICI REKLAMLA SİSTEME ÇEKTİLER"

İddianamede, Thodex isimli şirketin kurulduğu tarihten faaliyetlerine son verildiği güne kadar bilinçli ve süreklilik arz edecek şekilde planlı ve organize biçimde, hiyerarşik yapıya riayet edilerek devam ettirildiği değerlendirmesi yapıldı. Çıkar amaçlı suç örgütünün lideri ve kurucusu Faruk Fatih Özer'in örgüt yöneticileri ile üyelerine görevler verdiği ve bu kişiler arasında iş bölümü yaptığı belirtilen iddianamede "En başından Thodex platformunda mağdurların önce çeşitli aldatıcı reklam ve kampanyalar ile sisteme çekildiği, daha sonra sistemde kalmalarının sağlandığı ve mağdurların denetim yapamayacak ve bilemeyecek durumda olmalarından faydalanılarak birçok hileli eylem gerçekleştirildiği belirlendi" denildi.

"PARAYI KRİPTO PARA VE ALTINA ÇEVİRİP AKLAMIŞLAR"

İddianamede Thodex platformunda tüm müşterilerin 356 milyon 980 bin 554 TL ve yine mevcut soruşturma kapsamında başvuruda bulunan 2072 müştekiden 2027 kişinin toplamda 257 milyon 862 bin 432 TL zarara uğratıldığı bildirildi. İddianamede dolandırıcılık suçundan elde edilen mal varlığının bir kısmının suç örgütü tarafından yurt içi gerek yurt dışı kripto para borsalarına aktarıldığı bir kısmının da fiziki olarak altına çevrilerek mal varlığı değerlerinin aklandığı bildirildi. Firari Faruk Fatih Özer'in de aralarında olduğu 21 şüphelinin tüm mağdurlara karşı sorumlu oldukları belirtilen iddianamede "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma, bilişim sistemlerini araç olarak kullanılıp ticaret şirketlerinin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık ve mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işledikleri anlaşılmıştır" denildi.

Putin açıkladı: Savaşın biteceği tarihi verdi
CHP'li İBB zabıtaları engelli seyyar satıcıyı defalarca darbetti!
Başakşehir'de İETT otobüsü kaza yaptı: Yol kenarındaki boşluğa düştü
CHP'li İBB ekipleri gündüz vakti onlarca ağaç söktü! Vatandaşlardan tepki: Hesap versinler
Başkan Erdoğan'a Mekke'de bayram namazı daveti!
Çin'den ABD'ye çok sert uyarı! Tayvan için 'iptal' çağrısı: Eğer ziyaret edilirse...
CHP'li İBB'nin ulaşım zammı protesto ediliyor! Metrobüs istasyonunda İstanbulkart basmadan turnikeden atladılar!
Buça'dan tüyler ürperten katliam hikayeleri! Tanıklar anlatıyor: 'Babamı bana bakarken vurdular'
Thodex'in firari kurucusu Faruk Fatih Özer'den flaş talep! Başsavcı kararı mahkemeye bıraktı...
Bahçeli'den Buça çıkışı: İstanbul'daki müzakereler sonrası gündeme gelmesi ya tesadüf ya da kahredici bir tezgah...
Enflasyonla mücadelede çok kritik adım! Yol haritası çizildi! Önemli toplantıda 8 karar
Başkan Erdoğan'dan zincir marketlere denetim talimatı!
Ukrayna'dan NATO'ya çağrı: Ne istediğimiz açık silah, silah ve silah
Bakan Akar, 5 ülkenin savunma bakanıyla videokonferans toplantısı yaptı
Cemal Kaşıkçı davası Suudi Arabistan'a devredildi
CHP'li İBB, flamenko dansçısına 400 bin lira ödeme yaptı!
Şehit Eren Bülbül’ün adının parka verilmesini engelleyenlere tepki büyük: Halk cevabını sandıkta verecek...
Yavuz'a Karadeniz'de kritik görev! Yarın Filyos Limanı'ndan uğurlanacak
Nisa bebeğin vicdansız annesinden şoke eden ifade: 2 gün sonra bile!..
asat gecikince fırsatçılar yine sahneye çıktı! Soğan ve patateste aynı oyun sahnede!
Forbes, dünyanın en zenginleri listesini açıkladı!

Forbes, dünyanın en zenginleri listesini açıkladı!

Ezan sesinden etkilenen Ukraynalı genç kadın İslam'ı seçti

Ezan sesinden etkilenen Ukraynalı genç kadın İslam'ı seçti

Karın ağrısı şikayetiyle gitti 2 tane neşter yuttuğunu öğrendi: Ekmekle yutmuş olabilirim

Karın ağrısı şikayetiyle gitti 2 tane neşter yuttuğunu öğrendi: Ekmekle yutmuş olabilirim

Kripto piyasada rüzgar terse döndü! Bitcoin, Ethereum, Ripple, Solana, Shiba Inu hepsi çakıldı

Kripto piyasada rüzgar terse döndü! Bitcoin, Ethereum, Ripple, Solana, Shiba Inu hepsi çakıldı

Polis memuruna cinsel taciz iftirası çöktü! İstediğini yapmadı diye şikayet etmiş!

Polis memuruna cinsel taciz iftirası çöktü! İstediğini yapmadı diye şikayet etmiş!

Meteorolojiden art arda uyarılar: Toz taşınımı yurdu terk etmiyor

Meteorolojiden art arda uyarılar: Toz taşınımı yurdu terk etmiyor