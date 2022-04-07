  • USD: 14,73 - 14,76
  • EURO: 16,05 - 16,08
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Rusya, İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkarıldı

BM Genel Kurulu, Rusya'yı, Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle Cenevre merkezli İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkardı..

Rusya, İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkarıldı
Ekleme: 7.04.2022 - 19:14 Güncelleme: 7.04.2022 - 19:29 / Editör: Ozge Selin
Rusya, İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkarıldı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Rusya'yı, Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle Cenevre merkezli İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkardı. 193 üyeli BM Genel Kurulu, Ukrayna'daki insan hakları ihlalleri nedeniyle Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınmasını oyladı.

Rusya'nın İnsan Hakları Konseyinden çıkarılmasına 93 ülke destek verirken, 24 ülke karşı çıktı, 58 ülke ise çekimser kaldı.

UKRAYNA TİTANİK'E BENZETTİ

Ukrayna'nın BM Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, oylama öncesi yaptığı konuşmada, İnsan Hakları Konseyi'ni Titanik'e benzeterek, konseyin ancak Rusya'nın üyeliğinin askıya alınmasıyla batmaktan kurtarılabileceğini söyledi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Gennady Kuzmin ise BM üyesi ülkelere söz konusu adıma karşı çıkması çağrısı yaparak, ''Bize yönelik asılsız iddiaları reddediyoruz.'' dedi.

BM İnsan Hakları Konseyi'ne seçilen bir ülkenin üyeliği, 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda üçte iki çoğunlukla askıya alınabiliyor.

Söz konusu bu adım 2011'de Libya için atılmıştı ve Libya BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkarılmıştı.

BM İNSAN HAKLARI KONSEYİ

BM İnsan Hakları Konseyi, 2006'da kuruldu. BM üyesi ülkeler, İnsan Hakları Konseyi üyeliğine, BM Genel Kurulunca 3 yıllığına seçiliyor.

47 üyesi bulunan Konsey, insan hakları sicili iyi olmayan ülkelerin dönem dönem üye olarak seçilmesi sebebiyle hem BM üyesi ülkeler hem de sivil toplum örgütlerince eleştiriliyor.

BM İnsan Hakları Konseyi'nin kararları, "tavsiye" niteliği taşıyor ve yasal bağlayıcılığı bulunmuyor.
7 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı!
CHP bir kez daha Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor: Seçim kanununa itiraz edeceğiz
Borsadan kapanış rekoru!
Rusya, İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkarıldı
Donbas'ta savaş kapıda! Ukrayna'dan NATO ve AB'ye çağrı
İsmail Koncuk 'Bu yönetim anlayışıyla ileri gitmek mümkün değil' dedi ve Zafer Partisi'nden istifa etti
Üniversite öğrencileri İBB önünde ulaşım zammını protesto etti!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Financial Times'a konuştu: Buça'daki görüntüler müzakereleri zorlaştırıyor
Bakan Çavuşoğlu NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı Sonrası açıklamalarda bulunuyor
Alpay Özalan, görevden alınan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'na acımadı! 'HDP ile ittifaktan rencide olmuyor'
CHP'li Başkandan tepki çeken yerli otomobil sözleri: TOGG milli bir proje değil, ben sahiplenmem...
Rusya'dan Türkiye kararı
Çipras’tan kritik Türkiye ve Başkan Erdoğan açıklaması!
Film değil gerçek: Polis aracının camından atlayıp kaçtı!
Provokatif hareket: Evlat nöbetindeki ailelere PKK'yı simgeleyen bez parçası salladılar
Rusya Dışişleri duyurdu: Ukrayna yeni anlaşma taslağı gönderdi
Putin açıkladı: Savaşın biteceği tarihi verdi
CHP'li İBB zabıtaları engelli seyyar satıcıyı defalarca darbetti!
Başakşehir'de İETT otobüsü kaza yaptı: Yol kenarındaki boşluğa düştü
Başkan Erdoğan'a Mekke'de bayram namazı daveti!
Genç turizmci Gülşah Gizem Angı hayatını kaybetti! Annesi yıkıldı...

Genç turizmci Gülşah Gizem Angı hayatını kaybetti! Annesi yıkıldı...

Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat! E-Devlet üzerinden mutlaka kontrol edin…

Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat! E-Devlet üzerinden mutlaka kontrol edin…

Galatasaray'da seçim iptal mi oluyor? Rezan Epözdemir açıkladı

Galatasaray'da seçim iptal mi oluyor? Rezan Epözdemir açıkladı

Danimarka ve Finlandiya da alarma geçti! Kinder ürünleri geri çağrıldı

Danimarka ve Finlandiya da alarma geçti! Kinder ürünleri geri çağrıldı

Polis memuruna cinsel taciz iftirası çöktü! İstediğini yapmadı diye şikayet etmiş!

Polis memuruna cinsel taciz iftirası çöktü! İstediğini yapmadı diye şikayet etmiş!

Edirne'deki çevre katliamında şok gerçek ortaya çıktı! Dehşete düşüren görüntüler...

Edirne'deki çevre katliamında şok gerçek ortaya çıktı! Dehşete düşüren görüntüler...