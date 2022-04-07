Rusya Dışişleri duyurdu: Ukrayna yeni anlaşma taslağı gönderdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Rusya'ya çarşamba günü yeni bir anlaşma taslağı sunduğunu söyledi.'Ukrayna bize taslak anlaşması sundu. Sundukları taslak İstanbul'daki önerilerinden farklı' dedi. 'ABD, Zelenski'yi savaşmaya devam etmeye zorluyor' diyen Lavrov, 'Ukrayna ile görüşmeye devam edeceğiz, kendi taslak planımızı geliştireceğiz' ifadelerini kullandı.