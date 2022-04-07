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Rusya'dan açıklama! Ukrayna'da ciddi kayıplar verdik: Bu bizim için büyük bir trajedi

Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Tüm dünya Bucha'dan gelen görüntüleri konuşurken Kremlin'den Rusya ukrayna savaşı ile ilgili son dakika açıklamalar geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov "Ukrayna'da ciddi kayıplar verdik. Bu bizim için büyük bir trajedi" dedi. Peskov ayrıca "Operasyonlar önümüzdeki günlerde hedefine ulaşacak" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 7.04.2022 - 22:52 Güncelleme: 7.04.2022 - 23:05 / Editör: Ozge Selin
Rusya'dan açıklama! Ukrayna'da ciddi kayıplar verdik: Bu bizim için büyük bir trajedi
Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili Rusya'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'da ciddi kayıplar verdiklerini dile getirdi. Peskov açıklamalarında "Ordumuz bu operasyonu sona erdirmek için elinden geleni yapıyor." ifadelerini kullanırken "Operasyonlar önümüzdeki günlerde hedefine ulaşacak" dedi.

CİDDİ KAYIPLAR VERDİK

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıda Rusya'nın önemli sayıda asker kaybettiğini söyledi. Peskov, Sky News'e verdiği röportajda, Rus birliklerinin sivilleri öldürdüğü iddiasını yalanladı. Sokaklarda sivil cesetler olduğunu gösteren uydu görüntüleri ve fotoğrafların "sahte" olduğunu öne süren Peskov, "Buça sokaklarındaki cesetlere ilişkin vahşetle Rus ordusunun ortak bir yanı olabileceğini reddediyoruz." dedi.

"TEYİT EDEMEDİK"

24 Şubat'ta savaşın başlamasından bu yana kaç sivilin öldüğü sorulan Peskov, rakamları "teyit edemedikleri" için cevap vermek istemediğini söyledi. Peskov, kaç Rus askerinin öldürüldüğüne ilişkin bir soru üzerine ise tam bir sayı vermese de "Önemli sayıda asker kaybımız var ve bu bizim için büyük bir trajedi." diye konuştu.

"ORDU ELİNDEN GELENİ YAPIYOR"

Kremlin'in savaşın bittiğini görmek istediğini kaydeden Peskov, "Ordumuz bu operasyonu sona erdirmek için elinden geleni yapıyor." şeklinde konuştu.

Kremlin Sözcüsü, gelecek günlerde veya öngörülebilir gelecekte bu operasyonun hedeflerine ulaşacağını veya Rus ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelerle savaşın biteceğini umduğunu ifade etti.

"NATO'UN ASIL AMACI..."

NATO'nun asıl amacının Rusya'nın karşısına çıkmak olduğunu vurgulayan Peskov, NATO'nun işgal nedeniyle artık daha güçlü olduğunu belirtti. Peskov, "Durumu yeniden dengelememiz gerekiyor ve kendi güvenliğimizi sağlamak için ek önlemler almalıyız. Çünkü NATO'nun barışçıl bir ittifak değil, bir çatışma makinesi olduğuna derinden inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

PUTİN YARGILANIR MI?

Peskov, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılması halinde "Rusya'nın güvenliğini sağlamak için Batı kanadını daha sofistike hale getirmek zorunda kalacağını" kaydetti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş suçlarından yargılanması çağrıları da sorulan Peskov, "Bunu bir olasılık olarak görmüyoruz, gerçekçi de bulmuyoruz." dedi.

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