Öğretmene izdivaç skandalında MEB devreye girdi

Evlenmek ve partner bulmak isteyen öğretmenler için Instagram'da açılan 'ogretmenler.cift' hesabı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Bakanlık müfettişlerince yapılan ilk incelemelere göre Instagram hesabındaki üyelerin birçoğunun öğretmen olmadığı bilgisine ulaşıldı.Geçtiğimiz günlerde sosyal medya uygulaması Instagram üzerinden evlenmek veya partner bulmak isteyen öğretmenlerin tanıştırma amacıyla kurulduğu iddia edilen yaklaşık 20 bin takipçili 'ogretmenler.cift' hesabı hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.Paylaşımı yapılan kişilerin birçoğunun öğretmen olmadığı ortaya çıkarıldı. Hesap hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'nın suç duyurusunda bulunması bekleniyor.