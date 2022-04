Kılıçdaroğlu zorbalığa doymuyor: Bu kez Et ve Süt Kurumu'nun kapısına dayanacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, randevusu olmadığı halde yarın Et ve Süt Kurumu'na gideceğini açıkladı. Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda da benzer zorbalıklara imza atarak Türkiye İstatistik Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığının kapısına dayanmış ve içeriye alınmamıştı.

Geçtiğimiz aylarda, randevusu olmadığı halde önce TÜİK'in kapısına dayanan ve daha sonra Milli Eğitim Bakanlığına giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir zorbalığın sinyalini verdi.YARIN DA ET VE SÜT KURUMU'NUN KAPISINA DAYANACAKKılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla yarın saat 10'da Et ve Süt Kurumu'nun kapısına dayanacağını açıkladı.CHP lideri sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Çocukların beslenme hakkının korunmasını konuşmak üzere Et ve Süt Kurumu'ndan randevu istedim. Herhalde bir yerlerden izin alamadılar ki ses yok! Evlatlarımızın beslenme hakkını konuşmak için yarın saat 10.00'da devletimizin şerefli bürokratlarına gideceğim. Gerisi onlara kalmış.' ifadelerini kullandı.