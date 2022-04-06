İYİ Parti'de liste dışı bırakılan Yavuz Ağıralioğlu sus payı mı aldı? İki gün önce bombalamıştı

İYİ Parti'deki A Takımı değişikliği sonrası kriz patlak verdi. Partideki milliyetçi isimlerden olan Yavuz Ağıralioğlu, Genel Başkanlık görevinden alındı. Yine Teşkilat ve Gençlik Politikaları Başkanlıkları da Meral Akşener'e doğrudan bağlanarak Koray Aydın saf dışı bırakıldı.FİYASKO GİBİ AÇIKLAMAÜzeri çizilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, son divan değişikliğine ilişkin fiyasko gibi bir açıklama yaptı. Partideki HDP gerçeğini dobra bir şekilde açıklayamayan Ağıralioğlu, 'Kamplaşmanın olduğu bu dönemde milletimize namus sözüm partim adına mücadele edeceğim. Görev değişikliği genel başkanların uhdesindedir. Verilince iyi, görev değişikliği olunca kötü mü? Ben bundan sonra da makam ve mevkilerden değil kalbimden güç alırım. Ben sorumluluğumu partimin adına taşırım. Sayın Genel Başkanımla görüşeceğim.' şeklinde yumuşak bir açıklamayla Akşener'i incitmemeyi ve siyasi kariyerini garantiye almayı tercih etti.2 GÜNDE NEDEN TORNİSTAN ETTİ?Yavuz Ağıralioğlu daha önce yaptığı açıklamada, Akşener ve partisine adeta ateş püskürmüştü. Ağıralioğlu, 'Sevinenlere ve üzülenlere 3-4 gündür bakıyorum. FETÖ'cüler zil takıp oynuyor. PKK'lılar ve HDP'liler sevinmiş. İYİ Parti'yi 'HDP'yi dert etmeyin, mühim olan Erdoğan'ın gitmesi' zeminine çekmek isteyen herkes davul zurna çalıyor.' dedi. Ağıralioğlu, kararı televizyondan öğrenmesinin de rencide edici olduğunu söyledi.İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, uyumlu bir isim olduğunu belirterek, 'Benim gibi birine bu şekilde görev değişikliği yaptırılmaz. En rencide edici olan kısmı, benim ve sizin aynı anda öğrenmemizdi. Ben dört senedir Akşener'in yol arkadaşı ve kurmayıyım.' dedi.