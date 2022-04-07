İstanbul'da kan donduran olay! Bakkal 40 lira karşılığında mahalledeki kedileri çocuklara toplattırdı

Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi'nde ikamet eden hayvansever Ceylan Eren, mahallede beslediği kedilerin tek tek ortadan kaybolması üzerine harekete geçti. Son 2 haftadır kedilerinazaldığını anlayan Ceylan Eren, kedilerin durumunu araştırırken etraftaki küçük çocuklardan aldığı yanıtla şoke oldu. Çocuklar, kedileri mahalle bakkalının verdiği ücret karşılığı uzakmahallelere bıraktıklarını öne sürdü. Bunun üzerine mahalle bakkalının kapısını çalan Ceylan Eren, bakkalla tartıştı. O anlar cep telefonu kayıtlarına yansıdı.40 TL KARŞILIĞINDA…Ceylan Eren, mahalle bakkalı Erol Ş.'nin çocuklara 40 lira vererek kedileri yakalattırdığını, okedilerin de farklı mahallelere bırakıldığını öne sürdü. Şimdi mahalledeki o kedilerden 1'ineulaşılırken 4'ü ise hala bulunamadı. Kaybolan kedilere ulaşmak için hayvanseverlerin çabasısürüyor.'ÇOCUKLAR KEDİLERİ RAHAT YAKALASIN DİYE SALAM VERİYOR'Mahallede her gün besleme yaptığı için bütün kedileri bildiğini ifade eden Ceylan Eren, 'Buaralar baktım kedilerden bazıları kayboluyordu. Çocuklardan bir tanesi dedi ki;'Erol bakkal, bize para teklif etti. Çocukların hepsine. Size 40 TL vereyim, buradakikedileri alın götürün.' Koliyi de kendisi veriyor. Salam da veriyor çocuklar kedilerirahat yakalasın diye. Çocuklara bunu öğretiyor. Çocuklar da bunu yapıyor. Çünküoyun olarak da düşünüyorlar bunu. Çocukların yaşı küçük. Aileler olayı görüyor,balkondan uyarıyor çocuklarını. Sonra o çocuklar bırakıyor. Bir çocuk devamediyor ve bir tanesini yakalıyor' dedi.Konuya başta masumane baktığını dile getiren Ceylan Eren, 'Dedim ki; çocuk ne kadaruzağa götürebilir? Çocuklara sordum. Sorduğum çocuk dedi ki; 'Mahmutbey'ebıraktık'. Enes diye bakkalın bir arkadaşıyla bırakmışlar. Erol bakkal çocuklarayakalattırıyor, para karşılığında. Enes denilen biriyle çocukların ellerinde kediler ilearabaya binip uzağa götürüyorlar' şeklinde konuştu.'ASIL ACI OLAN ÇOCUKLARI KULLANMASI'Kaybolan kedilerin peşine düşen HAÇİKO Derneği Saha Sorumlusu Ceyhun Güven, 'CeylanHanım'ın ihbarı üzerine olay yerine geldim. Erol bakkalın yanına gidince olayıkabul ve itiraf etti. Biz dernek olarak böyle olaylara müsaade etmeyiz. Burada asılacı olan çocukları kullanması. Bu suç teşkil eder, aileler de bu konudan çokrahatsız olmuşlar' diye konuştu. Bakkal ise iddialara cevap vermek istemedi