İstanbul'da kan donduran olay! Bakkal 40 lira karşılığında mahalledeki kedileri çocuklara toplattırdı
İstanbul Bağcılar'daki olay tüyler ürperten cinsten. Mahallenin bakkalı 40 lira karşılılığında kedileri çocuklara toplattırdı. 2 haftadır kedilerin azaldığını fark eden Ceylan Eren, kedilerin durumunu öğrenmeye çalışırken etraftaki küçük çocuklardan aldığı yanıtla çileden çıktı. Çocuklar, kedileri mahalle bakkalının verdiği para karşılığında uzak mahallelere götürdüklerini öne sürdü. Bakkalın da iddialar karşısında sessiz kaldığı ifade edildi.
Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi'nde ikamet eden hayvansever Ceylan Eren, mahallede beslediği kedilerin tek tek ortadan kaybolması üzerine harekete geçti. Son 2 haftadır kedilerin
azaldığını anlayan Ceylan Eren, kedilerin durumunu araştırırken etraftaki küçük çocuklardan aldığı yanıtla şoke oldu. Çocuklar, kedileri mahalle bakkalının verdiği ücret karşılığı uzak
mahallelere bıraktıklarını öne sürdü. Bunun üzerine mahalle bakkalının kapısını çalan Ceylan Eren, bakkalla tartıştı. O anlar cep telefonu kayıtlarına yansıdı.
40 TL KARŞILIĞINDA…
Ceylan Eren, mahalle bakkalı Erol Ş.'nin çocuklara 40 lira vererek kedileri yakalattırdığını, o
kedilerin de farklı mahallelere bırakıldığını öne sürdü. Şimdi mahalledeki o kedilerden 1'ine
ulaşılırken 4'ü ise hala bulunamadı. Kaybolan kedilere ulaşmak için hayvanseverlerin çabası
sürüyor.
'ÇOCUKLAR KEDİLERİ RAHAT YAKALASIN DİYE SALAM VERİYOR'
Mahallede her gün besleme yaptığı için bütün kedileri bildiğini ifade eden Ceylan Eren, 'Bu
aralar baktım kedilerden bazıları kayboluyordu. Çocuklardan bir tanesi dedi ki;
'Erol bakkal, bize para teklif etti. Çocukların hepsine. Size 40 TL vereyim, buradaki
kedileri alın götürün.' Koliyi de kendisi veriyor. Salam da veriyor çocuklar kedileri
rahat yakalasın diye. Çocuklara bunu öğretiyor. Çocuklar da bunu yapıyor. Çünkü
oyun olarak da düşünüyorlar bunu. Çocukların yaşı küçük. Aileler olayı görüyor,
balkondan uyarıyor çocuklarını. Sonra o çocuklar bırakıyor. Bir çocuk devam
ediyor ve bir tanesini yakalıyor' dedi.
Konuya başta masumane baktığını dile getiren Ceylan Eren, 'Dedim ki; çocuk ne kadar
uzağa götürebilir? Çocuklara sordum. Sorduğum çocuk dedi ki; 'Mahmutbey'e
bıraktık'. Enes diye bakkalın bir arkadaşıyla bırakmışlar. Erol bakkal çocuklara
yakalattırıyor, para karşılığında. Enes denilen biriyle çocukların ellerinde kediler ile
arabaya binip uzağa götürüyorlar' şeklinde konuştu.
'ASIL ACI OLAN ÇOCUKLARI KULLANMASI'
Kaybolan kedilerin peşine düşen HAÇİKO Derneği Saha Sorumlusu Ceyhun Güven, 'Ceylan
Hanım'ın ihbarı üzerine olay yerine geldim. Erol bakkalın yanına gidince olayı
kabul ve itiraf etti. Biz dernek olarak böyle olaylara müsaade etmeyiz. Burada asıl
acı olan çocukları kullanması. Bu suç teşkil eder, aileler de bu konudan çok
rahatsız olmuşlar' diye konuştu. Bakkal ise iddialara cevap vermek istemedi