Ezan sesinden etkilenen Ukraynalı genç kadın İslam'ı seçti

Bursa'nın dünyaca ünlü tarihi ilçesi İznik'e gezi amaçlı gelen Daria Yaroshenko, bir lokantada yemek yediği esnada İznik Ayasofya Camisi'nde okunan ezan sesinden etkilendi.Daha sonra eşi ile birlikte camiye giden Yaroshenko, ezanı okuyan müezzin Osman Çakmak ile tanıştı. Müslüman olmak istediğini açıklayan genç kadın, İznik İlçe Müftüsü Üzeyir Yavaş ile birlikte ezanın okunduğu Ayasofya Camiinde Kelimei Şahadet getirerek Müslüman oldu.DARIA DERYA OLDU, KUR'AN İLE ŞEREFLENDİMüslüman olan genç kadının adı ise Derya oldu. İznik İlçe Müftüsü Müslüman olan genç kadına Kur'anı Kerim hediye etti.'UKRAYNA'DAKİ SAVAŞ ÇOK ÜZÜCÜ'Ukrayna'da savaşın kendisini çok etkilediğini dile getiren genç kadın açıklamasında, 'Benim orada yaşayan akrabalarım var. Onların hayatlarından endişe ediyorum, kalbim de çok acıyor. Savaş bittiği gibi ülkeme gideceğim' dedi.