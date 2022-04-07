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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Buça açıklaması: Müzakerelere gölge düşürdü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu açıklamasında: Buça'dan gelen görüntülerin kabul edilemeyeceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Buça açıklaması: Müzakerelere gölge düşürdü
Ekleme: 7.04.2022 - 16:10 Güncelleme: 7.04.2022 - 16:33 / Editör: Ozge Selin
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Buça açıklaması: Müzakerelere gölge düşürdü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Türkiye olarak Ukrayna konusunda, bir yandan ilkeli tavır sergilerken, bir yandan da Sayın Cumhurbaşkanımız Liderliğinde bu savaşın sona ermesi için attığımız adımlar konusunda bilgi verdik. Birçok müttefikimiz Türkiye'nin rolünden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

BUÇA'DAN GELEN GÖRÜNTÜLER KABUL EDİLEMEZ
Buça'dan gelen görüntüler kabul edilemez. Bu görüntüler müzakerelere gölge düşürdü. Ancak her şartta yine müzakerelerin sürmesi gerekiyor, Zelenskiy'nin de söylediği gibi 'Bir cumhurbaşkanı olarak müzakereleri sürdürmemiz gerekiyor' dedi. Bu zorlu şartlarda da müzakereleri devam ettirmenin önemli olduğunu düşünüyoruz.

TAHLİYE GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR
Denizden tahliye konusunda hem Ukrayna hem de Rusya tarafı ile görüşmelerimiz sürüyor. Halen 30 civarında vatandaşımızın da refakatçisinin olduğunu biliyoruz. İnşallah onları da güvenle çıkaracağız.

MÜZAKERELER TÜRKİYE'DE YAPILABİLİR
Bundan sonraki müzakereler de Türkiye'de yapılabilir. Kendilerini yine Türkiye'de misafir etmek istediğimizi söyledik.

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