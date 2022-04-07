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Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar!

Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar...

Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar!
Ekleme: 7.04.2022 - 10:36 Güncelleme: 7.04.2022 - 10:41 / Editör: Ozge Selin
Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar!
Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

Bizim geçmişten borç değil alacağımız vardır. Veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yoktur. Hiçbir karanlık ve karışık ilişkimiz de yoktur. Bu mücadelede yol başçımız Merhum Alpaslan Türkeş beydir. MHP, 53 yıldır tuzakları bozuyor, 53 yıldır Türk-İslam ülküsüne leke sürmek isteyenlerin heveslerini kursaklarında bırakıyor. Dün haklıydık, bugün haklıyız. Allah şahit yarın da haklı çıkacağız. Hakkımızı yiyenlerle, halkımızı incitenlerle bu dünyada da, mahşerde de hesaplaşacağız. MHP oranlara sığmaz, barajlarla sınırlanamaz. Türklüğün baraja takılacağını söyleyenler müstevli kalıntılardır. Devamlı hale gelen algı operasyonları ile kamuoyunda partimizin gerilediğini yazan kokuşmuş araştırma şirketleri, alayınıza soruyorum; siz anketleri yaparken CHP Genel Merkezi'nde mi bulunuyorsunuz, Kandil'de mi geziyorsunuz?
Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar!
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