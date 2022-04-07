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Çin'den ABD'ye çok sert uyarı! Tayvan için 'iptal' çağrısı: Eğer ziyaret edilirse...

ABD ile Çin arasında yer yer yükselen 'Tayvan' krizi yine alevlendi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Tayvan'ı ziyaret etmesi halinde sert tedbirler alacakları uyarısında bulundu ve ziyaretten doğacak sebepler için ABD'yi sorumlu tuttu.

Çin'den ABD'ye çok sert uyarı! Tayvan için 'iptal' çağrısı: Eğer ziyaret edilirse...
Ekleme: 7.04.2022 - 12:41 Güncelleme: 7.04.2022 - 12:42 / Editör: Ozge Selin
Çin'den ABD'ye çok sert uyarı! Tayvan için 'iptal' çağrısı: Eğer ziyaret edilirse...
Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Cao, Pelosi'nin 10 Nisan'da Tayvan'ı ziyaret edeceğine dair haberlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cao, ziyaretin Çin-ABD ilişkilerini ciddi şekilde etkileyeceğine işaret ederek, Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi halinde sert tedbirler alacaklarını söyledi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi

Pekin yönetiminin ABD ile Tayvan arasındaki her türlü resmi etkileşime kesin olarak karşı olduğunu vurgulayan Cao, ABD tarafının bu geziyi iptal etmesi gerektiğini kaydetti.

Cao, söz konusu ziyaretten doğacak olumsuzluklardan ABD'nin mesul olduğunu sözlerine ekledi.

10 Nisan, ABD'nin, Tayvan'a askeri yardımların yapılmasını öngören Tayvan ile İlişkiler Yasası'nı kabul etmesinin 43. yıl dönümü.

ÇİN-TAYVAN ANLAŞMAZLIĞI

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim, Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada, Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Tayvan'ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunuyor. Çin, boğaz ve çevresindeki askeri varlığının yanı sıra Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.
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