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CHP'li İBB ekipleri gündüz vakti onlarca ağaç söktü! Vatandaşlardan tepki: Hesap versinler

İstanbul Ataşehir'de cadde ortasında bulunan ağaçlar, İBB ekipleri tarafından söküldü. Ağaçların kamyona yüklenerek götürüldüğü anlar kaydedilirken, çevrede bulunan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. İBB'nin ağaçları sökmesi, geçtiğimiz günlerde Çırağan Caddesi'nde 100'den fazla tarihi çınarı kesmesini akıllara getirdi.

CHP'li İBB ekipleri gündüz vakti onlarca ağaç söktü! Vatandaşlardan tepki: Hesap versinler
Ekleme: 7.04.2022 - 13:13 Güncelleme: 7.04.2022 - 13:21 / Editör: Ozge Selin
CHP'li İBB ekipleri gündüz vakti onlarca ağaç söktü! Vatandaşlardan tepki: Hesap versinler
Ataşehir'de cadde ortasında bulunan onlarca ağaç, CHP'li İBB ekiplerince söküldü. Ağaçların sökülerek kamyonete yüklendiği anlar ve kesim yapılan alan havadan görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde Ataşehir İnönü Mahallesi Kayışdağı Caddesi üzerinde meydana geldi.

CHP'li İBB ekipleri gündüz vakti onlarca ağaç söktü! Vatandaşlardan tepki: Hesap versinler

Erken saatlerde adrese gelen İBB ekipleri cadde üzerinde orta refüj üzerindeki yeşillik alanda bulunan onlarca ağacı sökerek kamyonete yükledi.

Cadde üzerindeki diğer ağaçlarında söküm işlemleri devam ederken konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Yapılan ağaç sökümünü gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Ekiplerin ağaçları sökerek kamyonete yüklediği anlar ve söküm işlemlerinin devam ettiği alan havadan görüntülendi.

CHP'li İBB ekipleri gündüz vakti onlarca ağaç söktü! Vatandaşlardan tepki: Hesap versinler

'HALKA HESAP VERSİNLER'
Yapılan ağaç kesimine teki gösteren vatandaşlardan Ercan Güven, 'Şu an burada ağaçların neden kesildiğini bilemiyoruz. Bu ağaçları alıp başka yere dikecekler mi, dikmeyecekler mi, bu ağaçlar ne olacak bunların açıklamasını yapsınlar. Halka hesap versinler.

CHP'li İBB ekipleri gündüz vakti onlarca ağaç söktü! Vatandaşlardan tepki: Hesap versinler

Bir çalışma varsa açıklama yapsınlar insanlar zaten bunu anlar. Herkesin acil bir şekilde anlayacağı bir açıklama olması lazım. Bu şekilde bir ağaç kesimini kabul edemeyiz' dedi.
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