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CHP’li başkana ‘Cahil Kürt’ davası! İstenilen ceza belli oldu

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün hakkında 2 vatandaşa “Cahil Kürt” dediği iddiasıyla dava açıldı. Hazırlanan iddianamede Akgün’ün 3 yıl 10 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

CHP’li başkana ‘Cahil Kürt’ davası! İstenilen ceza belli oldu
Ekleme: 7.04.2022 - 09:13 Güncelleme: 7.04.2022 - 09:17 / Editör: Ozge Selin
CHP’li başkana ‘Cahil Kürt’ davası! İstenilen ceza belli oldu
CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün iddialara göre Büyükçekmece'de ikamet eden iki vatandaşa geçtiğimiz Temmuz ayında hakaret etti.

Ayfer A. ve Refik Ç. isimli iki vatandaş belediye başkanı Akgün'ün kendilerine "Cahil Kürt" diyerek hakaret ettiğini belirterek savcılığa şikayette bulundu.

UZLAŞMA SAĞLANAMADI

Konu ile ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede A.A. ve R.Ç. isimli iki vatandaşın kendilerine edilen hakaretten dolayı şikayetçi oldukları, Hasan Akgün'ün ise üzerine atılan suçlamayı reddettiği aktarıldı.

Tarafların söz konusu olay sebebiyle aralarında uzlaşma sağlanamadığı ve Hasan Akgün hakkında kamu davası açıldığı belirtildi.

3 YIL 10 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Hazırlanan İddianamede Hasan Akgün'ün "Hakaret" suçundan 3 yıl 10 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İddianamenin kabul edilmesiyle Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
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