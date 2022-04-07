CHP’li başkana ‘Cahil Kürt’ davası! İstenilen ceza belli oldu

CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün iddialara göre Büyükçekmece'de ikamet eden iki vatandaşa geçtiğimiz Temmuz ayında hakaret etti.Ayfer A. ve Refik Ç. isimli iki vatandaş belediye başkanı Akgün'ün kendilerine "Cahil Kürt" diyerek hakaret ettiğini belirterek savcılığa şikayette bulundu.UZLAŞMA SAĞLANAMADIKonu ile ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede A.A. ve R.Ç. isimli iki vatandaşın kendilerine edilen hakaretten dolayı şikayetçi oldukları, Hasan Akgün'ün ise üzerine atılan suçlamayı reddettiği aktarıldı.Tarafların söz konusu olay sebebiyle aralarında uzlaşma sağlanamadığı ve Hasan Akgün hakkında kamu davası açıldığı belirtildi.3 YIL 10 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYORHazırlanan İddianamede Hasan Akgün'ün "Hakaret" suçundan 3 yıl 10 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İddianamenin kabul edilmesiyle Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.