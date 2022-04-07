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CHP bir kez daha Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor: Seçim kanununa itiraz edeceğiz

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, partisinin 'Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u, Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğini ifade etti.

Ekleme: 7.04.2022 - 19:30 Güncelleme: 7.04.2022 - 19:38 / Editör: Ozge Selin
CHP bir kez daha Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor: Seçim kanununa itiraz edeceğiz
Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylelikle seçimlerde yüzde 10 olarak uygulanan ülke seçim barajı yüzde 7'ye indirildi.

Buna göre İttifakın aldığı oy toplamı ülke barajını geçtiği takdirde, seçim çevrelerinde milletvekili hesabı ve dağılımı, ittifak içinde yer alan her bir partinin o seçim çevresinde almış olduğu oy sayısı dikkate alınarak yapılacak.

CHP YİNE ANAYASA MAHKEMESİ'NE GİDİYOR

Konuya ilişkin bugün düzenlediği basın toplantısında konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, kanunu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını açıkladı.

Altay konuşmasında, 'Seçim Kanunu ile ilgili değişikliği Anayasa Mahkemesi'ne götürmek için hazırlıklarımızın son aşamasına geldik. İl ve ilçe seçim kurullarının oluşumları, kıdemli hakimler yerine birinci sınıf hakimler arasından kura çekimi ve üç ay içinde seçim kurullarının yeniden oluşturulması yönündeki düzenlemeler için Anayasa Mahkemesi'ne gidiyoruz. Bu kanun bizi korkutmadı, ürkütmedi, en ufak bir tereddüde sevk etmedi. Ama Türkiye bir hukuk devletidir, her şeyin Anayasa normlarını göre olması gerekir' ifadelerini kullandı.

EN SON 2020 YILINDA İTİRAZDA BULUNMUŞLARDI

CHP son olarak, 15 Nisan 2020'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren infaz yasasının iptali için başvuruda bulunmuştu.

CHP'nin bu başvurusu 17 Temmuz 2020'de Yüksek Mahkeme tarafından 7 üyenin karşı oyuna karşı 9 üyenin oy çokluğuyla reddedilmişti.
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