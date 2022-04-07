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Başakşehir'de İETT otobüsü kaza yaptı: Yol kenarındaki boşluğa düştü

Başakşehir'de Şahintepe-Avcılar seferini yapmaya hazırlanan İETT otobüsü kayarak yol kenarındaki boşluğa devrildi.

Ekleme: 7.04.2022 - 13:22 Güncelleme: 7.04.2022 - 13:22 / Editör: Ozge Selin
Başakşehir'de Şahintepe Mahallesi'nde park edilen İETT otobüsü kısa süre sonra içinde kimse yokken kaymaya başladı.

Yaklaşık 500 metre kayarak aydınlatma direklerine çarpan İETT otobüsü ardından yol kenarındaki boşluğa düştü. Şans eseri o dakikada karşı yönden gelen araç bulunmaması büyük bir kazanın önüne geçti.

İETT otobüsü yaklaşık 1.5 saat süren çaba ile vinçlerle bulunduğu yerden çekildi, Bir görgü tanığı, daha önce de benzer olayların görüldüğünü, otobüsün bir anda hareketlenerek çok hızlı biçimde kayarak yol kenarına uçtuğunu söyledi.

İETT otobüsü kurtarıldıktan sonra geri geri giderken, bir otomobil sürücüsü tüm uyarılarına rağmen durmayarak otomobile çarptı.

Çekici sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında kısa süreli tartışma yaşandı.
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