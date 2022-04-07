  • USD: 14,73 - 14,76
  • EURO: 16,05 - 16,08
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Kurum'dan, sokak atık toplayıcılarına 'mesleki statü' ve 'itibar' sözü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sokak atık toplayıcılarının çalışma koşullarına ilişkin, "Çekçekleriyle dünyanın hem yükünü hem geleceğini omuzlarında taşıyan kardeşlerimizin, daha iyi şartlarda çalışabilmeleri için gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Daha sağlıklı koşullarda işinizi yapmanız için sizin mesleki statünüzü ve itibarınızı artırmak için gerekli olan her şeyi düşünüyoruz. Çok yakında da uygulamaya geçiyoruz" dedi.

Bakan Kurum'dan, sokak atık toplayıcılarına 'mesleki statü' ve 'itibar' sözü
Ekleme: 7.04.2022 - 21:39 Güncelleme: 7.04.2022 - 21:50 / Editör: Ozge Selin
Bakan Kurum'dan, sokak atık toplayıcılarına 'mesleki statü' ve 'itibar' sözü
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türk- İş temsilcileri ve sokak atık toplayıcıları ile iftarda bir araya geldi. Ankara'da bir otelde düzenlenen iftar programına Bakan Murat Kurum'un yanı sıra, Türk- İş Başkanı Ergün Atalay, Sokak Atık Toplayıcıları Derneği (SATDER) Başkanı Recep Karaman ve çok sayıda kişi katıldı.

'30 MİLYAR LİRAYI VATANDAŞIMIZIN CEBİNE GERİ DÖNDÜRDÜK'

Bakan Kurum, 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 'Sıfır Atık' projesini başlattıklarını belirterek, "5 yıl içerisinde siz atık toplayıcı kardeşlerimizle birlikte öyle bir performans ortaya koyduk ki 25 milyon ton geri kazanılabilir atığı, arı gibi işledik. Ekonomimize kazandırdık, milletimize kazandırdık. Tam 30 milyar lirayı vatandaşımızın cebine geri döndürdük. Hepsinden de önemlisi 265 milyon ağacımızı kesilmekten kurtardık. İnşallah yine hep birlikte, el ele yüzde 22,4 olan geri kazanım oranımızı, yıl sonunda yüzde 30'a, 2023 yılında yüzde 35'e çıkaracağız. 2035 yılına geldiğimizde ise geri kazanımda yüzde 60 oranıyla, sıralamada dünyanın ilk 10 ülkesi arasına gireceğiz. Hamdolsun Sıfır Atık hareketi hem kısa zamandaki başarısı hem de koyduğu hedeflerle BM tarafından sürekli ödüllendirilen küresel bir çevre hareketine dönüşmüştür. Ben, bu başarının altında iki büyük imza görüyorum. Birinci imza saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'ye aittir. İkinci imzada ise sizleri görüyorum, atık emekçisi kardeşlerimi görüyorum. Her biri birer Sıfır Atık kahramanı olan, çevre kahramanı olan atık toplayıcısı kardeşlerimi görüyorum. Her birinize, ülkemiz ve milletiniz adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun" diye konuştu.

'TÜM GÜCÜMÜZLE YANINIZDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Atık toplayıcılarının, mesleki statü ve itibarlarını artıracaklarını söyleyen Murat Kurum, "Hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem saygıdeğer Hanımefendi hem biz hem de aziz milletimiz, emekçi atık toplayıcı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu sonuna kadar gözetmektedir. Çekçekleriyle dünyanın hem yükünü hem geleceğini omuzlarında taşıyan siz kardeşlerimizin, daha iyi şartlarda çalışabilmeleri için de gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Daha sağlıklı koşullarda işinizi yapmanız için sizin, mesleki statünüzü ve itibarınızı artırmak için gerekli olan her şeyi düşünüyoruz. Çok yakında da uygulamaya geçiyoruz. Devletin görevi, sizlerin sağlığını korumaktır, koruyacağız. Toplumda saygınlığınızı artırmaktır, artıracağız. Biz; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak sizlerin yanında olduk. Bundan sonra da tüm gücünüzle yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi.

'TÜM GÜCÜMÜZLE YANINIZDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Atık toplayıcılarının, mesleki statü ve itibarlarını artıracaklarını söyleyen Murat Kurum, "Hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem saygıdeğer Hanımefendi hem biz hem de aziz milletimiz, emekçi atık toplayıcı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu sonuna kadar gözetmektedir. Çekçekleriyle dünyanın hem yükünü hem geleceğini omuzlarında taşıyan siz kardeşlerimizin, daha iyi şartlarda çalışabilmeleri için de gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Daha sağlıklı koşullarda işinizi yapmanız için sizin, mesleki statünüzü ve itibarınızı artırmak için gerekli olan her şeyi düşünüyoruz. Çok yakında da uygulamaya geçiyoruz. Devletin görevi, sizlerin sağlığını korumaktır, koruyacağız. Toplumda saygınlığınızı artırmaktır, artıracağız. Biz; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak sizlerin yanında olduk. Bundan sonra da tüm gücünüzle yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi.
Türkiye ona ağlamıştı! Bakan Koca'dan Nisa bebeğin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Petrolde yeni kriz: Rusya üretimi azaltıyor
Bakan Kurum'dan, sokak atık toplayıcılarına 'mesleki statü' ve 'itibar' sözü
Başkan Erdoğan'dan eğitimcilerle düzenlenen iftar programında son dakika açıklamaları
Ukrayna'dan flaş Bucha açıklaması! Tansiyon yükseliyor: Buzdağının görünen kısmı
Rusya Ukrayna savaşında son dakika | Lavrov 'Ukrayna provokasyon yapıyor' diyerek duyurdu
7 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı!
CHP bir kez daha Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor: Seçim kanununa itiraz edeceğiz
Borsadan kapanış rekoru!
Rusya, İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkarıldı
Donbas'ta savaş kapıda! Ukrayna'dan NATO ve AB'ye çağrı
İsmail Koncuk 'Bu yönetim anlayışıyla ileri gitmek mümkün değil' dedi ve Zafer Partisi'nden istifa etti
Üniversite öğrencileri İBB önünde ulaşım zammını protesto etti!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Financial Times'a konuştu: Buça'daki görüntüler müzakereleri zorlaştırıyor
Bakan Çavuşoğlu NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı Sonrası açıklamalarda bulunuyor
Alpay Özalan, görevden alınan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'na acımadı! 'HDP ile ittifaktan rencide olmuyor'
CHP'li Başkandan tepki çeken yerli otomobil sözleri: TOGG milli bir proje değil, ben sahiplenmem...
Rusya'dan Türkiye kararı
Çipras’tan kritik Türkiye ve Başkan Erdoğan açıklaması!
CHP'li İBB ekipleri gündüz vakti onlarca ağaç söktü! Vatandaşlardan tepki: Hesap versinler
Genç turizmci Gülşah Gizem Angı hayatını kaybetti! Annesi yıkıldı...

Genç turizmci Gülşah Gizem Angı hayatını kaybetti! Annesi yıkıldı...

Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat! E-Devlet üzerinden mutlaka kontrol edin…

Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat! E-Devlet üzerinden mutlaka kontrol edin…

Galatasaray'da seçim iptal mi oluyor? Rezan Epözdemir açıkladı

Galatasaray'da seçim iptal mi oluyor? Rezan Epözdemir açıkladı

Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ertelendi!

Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ertelendi!

İsrail'de silahlı saldırı: İki kişi öldü çok sayıda yaralı var

İsrail'de silahlı saldırı: İki kişi öldü çok sayıda yaralı var

Edirne'deki çevre katliamında şok gerçek ortaya çıktı! Dehşete düşüren görüntüler...

Edirne'deki çevre katliamında şok gerçek ortaya çıktı! Dehşete düşüren görüntüler...