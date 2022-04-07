  • USD: 14,72 - 14,74
  • EURO: 16,05 - 16,08
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Akar, 5 ülkenin savunma bakanıyla videokonferans toplantısı yaptı

Türkiye, Bulgaristan, Gürcistan, Polonya, Romanya ve Ukrayna'nın savunma bakanları videokonferans toplantısında bir araya geldi.

Bakan Akar, 5 ülkenin savunma bakanıyla videokonferans toplantısı yaptı
Ekleme: 7.04.2022 - 10:51 Güncelleme: 7.04.2022 - 10:55 / Editör: Ozge Selin
Bakan Akar, 5 ülkenin savunma bakanıyla videokonferans toplantısı yaptı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bulgaristan Savunma Bakanı Dragomir Zakov, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak, Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ile altılı videokonferans toplantısında görüştü.

Bakan Akar, Türkiye'nin daveti ve koordinesiyle gerçekleştirilen toplantının ardından yaptığı açıklamada, görüşmenin çok verimli geçtiğini belirtti.

Bölgesel savunma ve güvenlik konuları hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını dile getiren Akar, "Görüşmede, diplomatik bir çözüme yardımcı olmak üzere Ukrayna'da acilen ateşkese gidilmesinin önemi ve sivillerin emniyetli şekilde tahliye edilmesinin aciliyeti vurgulanmıştır." diye konuştu.

Toplantıda ele alınan diğer konulara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Akar, şunları söyledi:

"Görüşmede, ayrıca mayınla mücadele dahil Karadeniz'de barış, sükunet ve istikrarın korunması için iş birliğinin önemi bir kez daha dile getirilmiştir. Son olarak ağırlaşan insani durum nedeniyle insani yardımlara aralıksız devam edilmesi ve bölgede krizin daha fazla tırmanmasının önlenmesi için alınması gereken tedbirler üzerinde durulmuştur."
Putin açıkladı: Savaşın biteceği tarihi verdi
CHP'li İBB zabıtaları engelli seyyar satıcıyı defalarca darbetti!
Başakşehir'de İETT otobüsü kaza yaptı: Yol kenarındaki boşluğa düştü
CHP'li İBB ekipleri gündüz vakti onlarca ağaç söktü! Vatandaşlardan tepki: Hesap versinler
Başkan Erdoğan'a Mekke'de bayram namazı daveti!
Çin'den ABD'ye çok sert uyarı! Tayvan için 'iptal' çağrısı: Eğer ziyaret edilirse...
CHP'li İBB'nin ulaşım zammı protesto ediliyor! Metrobüs istasyonunda İstanbulkart basmadan turnikeden atladılar!
Buça'dan tüyler ürperten katliam hikayeleri! Tanıklar anlatıyor: 'Babamı bana bakarken vurdular'
Thodex'in firari kurucusu Faruk Fatih Özer'den flaş talep! Başsavcı kararı mahkemeye bıraktı...
Bahçeli'den Buça çıkışı: İstanbul'daki müzakereler sonrası gündeme gelmesi ya tesadüf ya da kahredici bir tezgah...
Enflasyonla mücadelede çok kritik adım! Yol haritası çizildi! Önemli toplantıda 8 karar
Başkan Erdoğan'dan zincir marketlere denetim talimatı!
Ukrayna'dan NATO'ya çağrı: Ne istediğimiz açık silah, silah ve silah
Bakan Akar, 5 ülkenin savunma bakanıyla videokonferans toplantısı yaptı
Cemal Kaşıkçı davası Suudi Arabistan'a devredildi
CHP'li İBB, flamenko dansçısına 400 bin lira ödeme yaptı!
Şehit Eren Bülbül’ün adının parka verilmesini engelleyenlere tepki büyük: Halk cevabını sandıkta verecek...
Yavuz'a Karadeniz'de kritik görev! Yarın Filyos Limanı'ndan uğurlanacak
Nisa bebeğin vicdansız annesinden şoke eden ifade: 2 gün sonra bile!..
asat gecikince fırsatçılar yine sahneye çıktı! Soğan ve patateste aynı oyun sahnede!
Forbes, dünyanın en zenginleri listesini açıkladı!

Forbes, dünyanın en zenginleri listesini açıkladı!

Ezan sesinden etkilenen Ukraynalı genç kadın İslam'ı seçti

Ezan sesinden etkilenen Ukraynalı genç kadın İslam'ı seçti

Karın ağrısı şikayetiyle gitti 2 tane neşter yuttuğunu öğrendi: Ekmekle yutmuş olabilirim

Karın ağrısı şikayetiyle gitti 2 tane neşter yuttuğunu öğrendi: Ekmekle yutmuş olabilirim

Kripto piyasada rüzgar terse döndü! Bitcoin, Ethereum, Ripple, Solana, Shiba Inu hepsi çakıldı

Kripto piyasada rüzgar terse döndü! Bitcoin, Ethereum, Ripple, Solana, Shiba Inu hepsi çakıldı

Polis memuruna cinsel taciz iftirası çöktü! İstediğini yapmadı diye şikayet etmiş!

Polis memuruna cinsel taciz iftirası çöktü! İstediğini yapmadı diye şikayet etmiş!

Meteorolojiden art arda uyarılar: Toz taşınımı yurdu terk etmiyor

Meteorolojiden art arda uyarılar: Toz taşınımı yurdu terk etmiyor