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Alpay Özalan, görevden alınan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'na acımadı! 'HDP ile ittifaktan rencide olmuyor'

Alpay Özalan, İYİ Parti görevinden alınan Yavuz Ağıralioğlu'na sosyal medya hesabından serzenişte bulundu. "Rencide oldum" diyen Ağıralioğlu'na Özalan'dan yanıt gecikmedi.

Alpay Özalan, görevden alınan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'na acımadı! 'HDP ile ittifaktan rencide olmuyor'
Ekleme: 7.04.2022 - 16:20 Güncelleme: 7.04.2022 - 16:44 / Editör: Ozge Selin
Alpay Özalan, görevden alınan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'na acımadı! 'HDP ile ittifaktan rencide olmuyor'
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, İYİ Parti'deki görevlerinden alınması sonrası “Rencide oldum” diyen Yavuz Ağıralioğlu'na tepki gösterdi. Twitter hesabından 'Meral Akşener, yakında Yavuz Ağıralioğlu'nu HDP binasına temizliğe de gönderir. Yavuz Ağıralioğlu bu zihniyetle buna da itiraz edemez.' botuyla videolu paylaşım yapan Özalan şu ifadeleri kullandı;

'HDP'yle ittifaktan ve şehit bacısına küfreden Lütfü Türkkan'la yan yanayken rencide olmuyor. Makam gidince rencide oluyor.'
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Alpay Özalan, görevden alınan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'na acımadı! 'HDP ile ittifaktan rencide olmuyor'
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