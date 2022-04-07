Alpay Özalan, görevden alınan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'na acımadı! 'HDP ile ittifaktan rencide olmuyor'

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, İYİ Parti'deki görevlerinden alınması sonrası “Rencide oldum” diyen Yavuz Ağıralioğlu'na tepki gösterdi. Twitter hesabından.' botuyla videolu paylaşım yapan Özalan şu ifadeleri kullandı;'HDP'yle ittifaktan ve şehit bacısına küfreden Lütfü Türkkan'la yan yanayken rencide olmuyor. Makam gidince rencide oluyor.'