Alpay Özalan, görevden alınan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'na acımadı! 'HDP ile ittifaktan rencide olmuyor'
Alpay Özalan, İYİ Parti görevinden alınan Yavuz Ağıralioğlu'na sosyal medya hesabından serzenişte bulundu. "Rencide oldum" diyen Ağıralioğlu'na Özalan'dan yanıt gecikmedi.
- Video Alpay Özalan, görevden alınan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'na acımadı! 'HDP ile ittifaktan rencide olmuyor'
'HDP'yle ittifaktan ve şehit bacısına küfreden Lütfü Türkkan'la yan yanayken rencide olmuyor. Makam gidince rencide oluyor.'