Ümit Özdağ'dan bomba açıklamalar! İttifak büyük çıkmaz içinde...

Başkan Erdoğan'ın karşısına alınlarının akıyla ortak bir aday çıkarmaktan aciz muhalefet çırpındıkça çırpınıyor. Bir yandan 6 partiyi bir araya getiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını ilan ederken öte yandan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu destekçileri de bastırıyor. Son olarak Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı bir TV programında 6'lı masayı bombaladı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 2023 seçimlerinde Erdoğan'ın karşısına çıkma hazırlıkları yaparken parti içinde birkaç cılız ses dışında destek bulamadı. 6 partiyi bir araya getirerekittifak kuran Kılıçdaroğlu, 6'lı masadan da istediğini alamadı.Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın Çalar Saat programının konuğu oldu. Özdağ, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusuna da değindi.Adaylık konusunda çıkmazlar olduğuna değinen Özdağ, şu ifadeleri kullandı:'6 liderin masada, 7'ncisinin de köşede yapmış olduğu tartışmalar, ego kavgaları, 'ben olurum, sen olursun', birilerinin siyasi taktiklerle 'biz genel başkanı aday çıkartalım nasıl olsakaybeder biz de onun yerine geçeriz' basit hesaplarına heba edilemeyecek bir durumda değiliz.Özdağ'ın bu sözlerle birlikte Mansur Yavaş'ın aday olması gerektiğini ima etmesi Kılıçdaroğlu'nun adaylık stresini arttıracak...