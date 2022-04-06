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Toplu ulaşımda zam rekortmeni CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifi kabul edildi. CHP'li İstanbul, 30 büyükşehir arasında ulaşım ücreti en yüksek olan büyükşehir belediyesi oldu.

Toplu ulaşımda zam rekortmeni CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesİ
Ekleme: 6.04.2022 - 14:53 Güncelleme: 6.04.2022 - 14:56 / Editör: Ozge Selin
Toplu ulaşımda zam rekortmeni CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifi kabul edildi.

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM), UKOME toplantısında akaryakıta gelen zamlar ile ÖTV muafiyeti gibi nedenlerle elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yeniden değerleme oranında yüzde 40 zam önerildi.

İŞTE YENİ TARİFE

Yapılan müzakerelerin ardından bu teklif kabul edildi. Buna göre, tam elektronik bilet ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya, tam abonman ücreti 430 liradan 602 liraya, öğrenci abonman 78
liradan 109 liraya, ilk aktarma 3,92'den 5,48 liraya, sarı taksi açılış ücreti 9,8 liraya, sarı taksi kısa mesafe ücreti 20 liradan 28 liraya, minibüs indi-bindi ücreti 3,75'ten 5,25'e, okul servis ücreti 396 liradan 554 liraya, personel servis ücreti 211 liradan 295 liraya, taksi dolmuş ücreti de 7,25 liradan 10 liraya yükseltildi.

TOPLU ULAŞIMDA ZAM REKORU İBB'NİN

İstanbul, 30 büyükşehir arasında ulaşım ücreti en yüksek olan büyükşehir belediyesi oldu. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi'nde tam bilet ücretinin 2,5 TL olduğu öğrenildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde tam bilet ücretinin 3 5 TL; Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde 4 TL, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde ise 4,35 TL olduğu bildirildi.

Büyükşehir belediyelerinde ulaşım ücretleri şöyle:

TAM BİLET
İstanbul: 7,67 TL
Hatay: 7,00 TL
Antalya: 6,70 TL
Muğla: 6,65 TL
Ankara: 6,50 TL
İzmir: 6,50 TL
Eskişehir: 6,00 TL
Adana: 4,75 TL
Mersin: 4,75 TL
Tekirdağ: 4,5 TL
Aydın: 4,00 TL
Şanlıurfa: 4,5 TL
Erzurum: 4,5 TL
Kocaeli: 4,35 TL
Gaziantep: 4,25 TL
Mardin: 3,50 TL
Sakarya: 3,50 TL
Trabzon: 2,50 TL
Konya: 2,50 TL
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