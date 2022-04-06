Tevfik Göksu'dan İBB'nin zamlarına eleştiri: 'Her şey ucuzlayacak' diye geldiler ulaşıma yüzde 151 zam yaptılar

İstanbul'da geride kalan gün konutlarda kullanılan suya yüzde 29'luk zammın ardından bugün de ulaşıma yüzde 40'lık bir zam yapıldı. Konuya ilişkin Haber7'ye konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, CHP'li İBB yönetimini hedef aldı.''HER ŞEY UCUZLAYACAK' DİYE GELDİLER, YÜZDE 151 ZAM YAPTILAR'İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, vatandaşın ulaşmak istediği her şeye zam yaptığını ifade eden Göksu, 'Temel sloganları neydi? ‘İstanbul'da her şey ucuzlayacak.' İBB Başkanı olağanüstü Genel Kurullar ile zam talebi oluşturmaya başladı. İstanbul'da bugün ulaşıma yüzde 40 zam geldi. İETT'ye bugüne kadar gelen zam oranı ne? Yüzde 111. Yüzde 40 da bugün geldi. Ne yapar? Yüzde 151. Yani bir bilet 2 Lira 50 kuruştu şimdi 7 Lira 66 kuruş. Eğer UKOME'dekiler direnmeseydi bu 8 Lira 50 kuruşa çıkacaktı. Yani 4 kat artacaktı.' diye konuştu.'HANİ HALKÇIYDINIZ?'İBB'nin küresel ekonomik dalgalanmaları fırsata dönüştürmek istediğini ifade eden Göksu, 'Hani ulaşıma zam gelmeyecekti? Hani siz halkçıydınız? Devlet ise bu küresel dalgalanmadan oluşan ekonomik problemleri ortadan kaldırmak ve halka yansımasını minimize etmek için tüm fedakarlıkları ortaya koyuyor. Bunlar da halka yük üstüne yük getirmeye çalışıyorlar.' ifadelerini kullandı.'ÜÇTE BİR ORANINDA ZAM YAPSAYDINIZ'Akaryakıt fiyatlarındaki artışı bahane göstermenin de istenen zam miktarıyla çeliştiğini belirten Göksu, 'Akaryakıt artmış. Peki toplu taşımada akaryakıtın maliyet giderleri arasında oranı ne? Üçte bir. Üçte bir oranında zam yapsaydınız. İBB Başkanı kendi siyasi kariyer planlaması için Belediyeyi sponsorluk merkezi olarak görüyor. Onun gözünün tek gördüğü şey para, para, para.' dedi.