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Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Karadeniz gazı için Türkiye'den kritik hamle

Karadeniz'deki gaz sahalarında olası mayın tehdidine karşı bölge çembere alındı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı teyakkuza geçirildi. Uyarıların yapıldığı ilk andan itibaren deniz karakol uçakları Sakarya Gaz sahasında keşif ve gözetleme faaliyetlerine başladı. Uçaklar 24 saat esasına göre havada mayın nöbeti tutuyor.

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Karadeniz gazı için Türkiye'den kritik hamle
Ekleme: 6.04.2022 - 09:50 Güncelleme: 6.04.2022 - 10:21 / Editör: Ozge Selin
Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Karadeniz gazı için Türkiye'den kritik hamle
Ukrayna'dan bırakılan mayın riskine karşı Türk Deniz Kuvvetleri Karadeniz'de doğal gaz arama ve sondaj faaliyeti yapan gemilerin çevre hattını koruma altına aldı.

Ukrayna'nın, Rus savaş gemilerine karşı Odessa'dan denize bıraktığı mayınlar Karadeniz için risk oluştururken, Türkiye'nin toplamda 540 milyar metreküp doğal gaz keşfettiği Karadeniz'deki gaz sahası da çembere alındı. Karadeniz'de çalışmalarını yürüten sondaj gemileri için güvenlik hassasiyeti en üst seviyede.

4 GEMİ KARADENİZ'DE
Karadeniz'de peş peşe görülen mayınlar Sakarya Gaz Sahası'nda da endişe yarattı. Olası bir mayın tehdidinin yarattığı ciddi risk nedeniyle teyakkuza geçildi. Fatih, Kanuni, Yavuz ve Barbaros Sakarya Gaz Sahası'nda aktif görevde.

Fatih Sondaj Gemisi Gökçe-1 sondaj kuyusunda faaliyette. Kanuni Sondaj Gemisi de Türkali 4'te sondaj çalışmalarına devam ediyor. Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Gemisi de Karadeniz'deki görevine devam ederken, Yavuz Sondaj Gemisi de Karadeniz'deki yeni görevi için gün sayıyor.

SAKARYA SAHASI HAVADAN ÇEMBERE ALINDI
Edinilen bilgilere göre Karadeniz'de ilk mayın tespitinin ardından bölgede Türk Deniz Kuvvetleri teyakkuza geçti. Bir çember belirlenerek gaz sahalarının bulunduğu bölgeler gözlem altına alında.

24 SAAT GÖZLEM ALTINDA

Türk Deniz Kuvvetleri Karadeniz'de gaz arama ve sondaj faaliyetleri yapan gemiler ve çevre hattını korumaya alındı. Olası mayın tehdidine karşı deniz karakol uçakları Sakarya Gaz Sahası'nda 24 saat esasına göre havadan keşif/gözetleme yapıyor. Deniz Kuvvetleri keşif uçakları bölgeyi anlık tarıyor.

540 MİLYAR METREKÜPLÜK GAZ KEŞFETTİLER
Fatih sondaj gemisi 21 Ağustos 2020'de Sakarya Gaz Sahası'ndaki Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz keşfetmişti. 17 Ekim 2020'de Tuna-1 kuyusunda saptanan 85 milyar metreküp artışla toplam rezerv miktarı 405 milyar metreküpe ulaşmıştı.

Böylece, Amasra-1 kuyusundaki 135 milyar metreküplük keşifle toplam rezerv 540 milyar metreküpe çıkmıştı.
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Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Karadeniz gazı için Türkiye'den kritik hamle
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