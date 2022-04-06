  • USD: 14,70 - 14,72
  • EURO: 16,13 - 16,16
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Rusya'dan Türkiye'nin arabulucu olduğu müzakerelerle ilgili açıklama: Buça'daki görüntülerin hedefi belli

Rusya Ukrayna savaşı Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça'dan gelen ceset görüntülerinin dünyanın gündemine oturmasıyla devam ediyor. Yaşanan acı dolu ölümler için Rusya ve Ukrayna tarafları birbirini suçluyor. Öte yandan dün Rusya'dan bir kez daha yaşananlara dair yalanlama geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna'nın Buça şehrinde sivillerin katledildiğine yönelik görüntülerin "uydurulmuş" olduğunu belirterek, bunun Rusya ile Ukrayna heyetleri arasında devam eden müzakerelerin bozulması için yapıldığını söyledi.

Rusya'dan Türkiye'nin arabulucu olduğu müzakerelerle ilgili açıklama: Buça'daki görüntülerin hedefi belli
Ekleme: 6.04.2022 - 11:17 Güncelleme: 6.04.2022 - 11:27 / Editör: Ozge Selin
Rusya'dan Türkiye'nin arabulucu olduğu müzakerelerle ilgili açıklama: Buça'daki görüntülerin hedefi belli
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yayınladığı video mesajında, Rus ordusunun çekildiği Ukrayna'nın Buça kentinde, 'Ukrayna ordusunun ve istihbaratının kaydettiği anlaşılan videoların açıkça yalan ve uydurulmuş' olduğunu ifade etti. 'Doğruluğunu kanıtlamanın imkansız olduğu bu açık ve yanlış provokasyonun' bir sebebi olduğunu belirten Lavrov, 'Bunun, devam eden müzakereleri bozmak için bir bahane bulma arzusu olduğunu düşünme eğilimindeyiz.' dedi.

İSTANBUL'DA GÖRÜŞMEYE ATIF

Lavrov, Rusya ile Ukrayna heyetleri arasında İstanbul'da yapılan müzakerelerde küçük de olsa bir ümidin doğduğuna ancak böyle bir zamanda Buça görüntülerinin ortaya çıktığına dikkati çekerek, '29 Mart'ta İstanbul'da yapılan görüşmelerde, heyetler arasındaki müzakerelerde ilk kez Ukrayna tarafı, Ukrayna'nın statüsü ve güvenlik garantilerine ilişkin anlaşmanın nasıl görünebileceğine dair yazılı bir vizyon önermişti.' değerlendirmesini yaptı.

'RUSYA SAHADAKİ GERGİNLİĞİ AZALTMAYA KARAR VERDİ'

Ukrayna tarafının ilk kez tarafsız, bağlantısız, nükleer olmayan statüyü ilan etmeye hazır olduğunu kağıda döktüğünü, ilk kez topraklarında yabancı devletlerin silahlarını konuşlandırmayı reddetmeye hazır olduğunu ve tatbikatların tüm garantör ülkelerin rızası dışında yapılmayacağını ilan ettiğini hatırlatan Lavrov, Ukrayna ile İstanbul'da yapılan görüşmelere uygun olarak Rus tarafının gönüllü ve jest olarak sahadaki gerginliği azaltmaya karar verdiğini anımsattı.

Lavrov, bu yüzden Rus askerlerinin Buça'dan çıktıktan üç gün sonra söz konusu görüntülerin ortaya çıktığını belirterek, 'Bunun, dikkatleri müzakere sürecinden uzaklaştırma, Ukrayna tarafının İstanbul'daki müzakerelerden sonra yeniden başa dönmesi, yeni koşullar ortaya konulması için yapıldığına inanmak için her türlü nedenimiz var. Batı medyası Buça şehri hakkındaki sahte bilgileri dağıtırken, Ukraynalı heyet, müzakere sürecini tamamen kesmeye çalıştı.' diye konuştu.

'SÜRECE KATKI SAĞLANMAZ'

Uluslararası toplumun Rus tarafının dürüstçe ve tutarlı bir şekilde müzakere masasında çalışmaya hazır olduğunu bilmesi gerektiğini vurgulayan Lavrov, şu ifadeleri kullandı:

'Ukrayna heyeti şu anda yaptığı gibi Rusya tarafından bazı ek adımlara ihtiyaç olduğunu beyan etmeye devam ederse, militarizm ve Nazizm'den arınmayı, Rus diliyle ilgili hakların yeniden sağlanmasını tartışmayı bile kesinlikle reddetmeye devam ederse, Rusça ile Rusça konuşan nüfusun hakları ve ülke yaşamının tüm alanlarının Nazileştirilmesi ile ilgili sorunlarının olmadığını beyan etmeye devam ederse, bunun müzakere sürecinin ileriki seyrine katkıda bulunmayacağını düşünüyorum.'

MİNSK ANLAŞMASI'NA VURGU

Lavrov, Rusya'nın müzakerelerde gerçekçi bir ilerleme kaydedilebilmesi için görüşmeye hazır olduğunu belirterek, 'Kiev'e sabotaj yapmaması için net bir sinyal gönderilmesinde ısrar ediyoruz. Aksi takdirde Minsk Anlaşmalarının kaderini tekrar etme riski var. Buna asla razı olmayacağız.' ifadelerini kullandı.

'KEDİ VE FARE OYUNU OYNAMAK İSTEMİYORUZ'

Ukrayna'nın güvenlik garantisi anlaşmasını imzalamasının ardından referandum düzenleme talepleri karşısında endişeli olduklarını da kaydeden Lavrov, 'Bu referandum olumsuz sonuç verdiğinde müzakere sürecinin yeniden başlatılması ihtimali çok yüksek. Kedi ve fare oynamak istemiyoruz.' şeklinde konuştu.
Ümit Özdağ'dan bomba açıklamalar! İttifak büyük çıkmaz içinde...
CHP'li İBB'den ulaşıma yüzde 40 zam!
Rusya'dan Türkiye'nin arabulucu olduğu müzakerelerle ilgili açıklama: Buça'daki görüntülerin hedefi belli
Nisa bebek onun elinden mama yemişti: Türkiye bakıcının sözlerini konuşuyor!
Polonyalı milletvekili Dominik Tarczyński'nin sözleri Batı'nın İslam düşmanlığını kanıtladı: 'Bir tane Müslüman mülteci almadık'
Nisa Mihriban bebek Türkiye'nin gündemi! Biyolojik annesi Ebru S.'nin kan donduran sözleri: Önceki çocuğuma da bakamadım
Bakan Varank ve Nebati, Togg'un direksiyonuna geçti!
Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Karadeniz gazı için Türkiye'den kritik hamle
Dünyanın en iyisi 'ATAK' atağa kalktı: Milli helikopterin ilk durağı Asya oldu
Halil Falyalı’nın ifadesi ortaya çıktı: O isim için tanıklık yapmış!
Türkiye - ABD ilişkilerinde yeni dönem: Erdoğan ve Biden'ın kararları yürürlükte
Türkiye'den Bucha açıklaması: Sorumlular hesap vermeli
‘Hal’e bir haller oldu! Fiyat farkı 15 katı buldu!
Memur ve emekli maaşında flaş gelişme! Memur ve emekli zammı yüzde 30'u aşacak
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Meteoroloji'den kritik toz taşınımı uyarısı!
Türkiye'nin ürettiği ATAK helikopteri yurt dışında ilk kez Filipinler’de uçacak
Buça'daki ceset görüntüleri düzmece mi? Cesetler hareket mi etti?
Bakan Koca'dan Nisa Bebek açıklaması
Putin’den Rus mallarını kamulaştıran Batı'ya rest!
Tıp literatürüne geçti! 16 aylık korona esareti 86. testte negatife bitti

Tıp literatürüne geçti! 16 aylık korona esareti 86. testte negatife bitti

2 bin 300 öğrenciye STAR bursu! Detaylar belli oldu!

2 bin 300 öğrenciye STAR bursu! Detaylar belli oldu!

Daha önce hiçbir yerde görülmemiş olabilir! Tunceli'de hayrete düşüren örümcek

Daha önce hiçbir yerde görülmemiş olabilir! Tunceli'de hayrete düşüren örümcek

İstilacı karınca alarmı! Havalimanında çoğalmaya başladı

İstilacı karınca alarmı! Havalimanında çoğalmaya başladı

Tam bin 100 tane var: Sınır kapısında araçtan indirmeye çalışırken yakalandılar

Tam bin 100 tane var: Sınır kapısında araçtan indirmeye çalışırken yakalandılar

Kinder Sürpriz skandalı! Tek tek toplatıyorlar

Kinder Sürpriz skandalı! Tek tek toplatıyorlar