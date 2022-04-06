  • USD: 14,72 - 14,74
  • EURO: 16,05 - 16,08
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Rus rublesi, dolar karşısında kayıplarını telafi etti

Rusya, Ukrayna'ya karşı savaşa girdikten sonra yaptırımların etkisiyle para birimi rublenin kayıpları nedeni ile Moskova Borsası'nı kapatmak zorunda kalmışken, şimdi savaş öncesi konuma döndü.

Rus rublesi, dolar karşısında kayıplarını telafi etti
Ekleme: 6.04.2022 - 17:37 Güncelleme: 6.04.2022 - 17:39 / Editör: Ozge Selin
Rus rublesi, dolar karşısında kayıplarını telafi etti
Rusya'nın, özellikle Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin kendisine yönelik uyguladığı ekonomik yaptırımlar karşısına ticareti aksadı. Rusya, yaptırımlar nedeni ile rezervlerini kullanamaz hale geldi.

Ukrayna'ya açtığı savaşa karşı atak olarak yaşadığı ekonomik yaptırım çemberinden kurtulmak isteyen Rusya da karşı atağa geçerek elindeki doğalgaz üretim ve tedariki, petrol, gıda ve ihracat gibi kozları bir bir kullandı.

Önce kendisi ile dost olmayan ülkelerin listesini yayınlayan Rusya, ardından bu ülkelerle yapacağı ticareti ruble ile sınırlandırdı.

Gaz ihracatında rubleyle ödeme dönemi başladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 23 Mart'ta doğalgaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçme planını duyurmuştu. Putin’in 31 Mart’ta imzaladığı kararnameyle yürürlüğe giren yeni sisteme göre, Rus gazı alan ülkelerin, Gazprombank'tan hesap açmaları, ödemeleri bu bankaya yapmalarının ardından, söz konusu fonlar Moskova Borsası'nda rubleye çevrilecek.

Ruble/dolar

1 Amerikan doları 150 rubleden işlem görürken, 81 rubleye döndü

ABD Başkanı Jeo Biden yönetiminin Rus petrol ve doğalgazına yönelik yasak duyurusunun ardından, 7 Mart'ta 1 Amerikan doları 150 rubleden işlem görmüştü.

Ukrayna-Rusya savaşı öncesi 23 Şubat’ta 81 bandından işlem gören dolar/ruble paritesi, 9 Mart’ta 120’ye kadar çıkarken devamında yüzde 30’dan fazla gerileyerek savaşın başlamasından bu yana ilk defa 81 seviyesine düştü.

Moskova Borsası verilerine göre, bugün dolar/ruble paritesi yüzde 2,54 düşüşle 81 seviyesine, euro/ruble paritesi de yüzde 3,4 düşüşle 88,4’e indi.

Bu da dolar/ruble paritesinin 24 Şubat'ta başlayan işgalden önceki seviyelerine geri dönmesi anlamına geliyor.

Rus rublesi kayıplarını toparladı

Birbiri üzerine yaptığı ataklar nereni ile Rus rublesi, ABD doları karşısında Rusya’nın Ukrayna işgali öncesindeki değerine geri döndü.

Yüksek enerji fiyatları Rus rublesini destekledi
Analistler, Rus gazına yönelik rubleyle ödeme adımının yanı sıra, yüksek enerji fiyatlarının Rus rublesini desteklediğini bildirdi.

Petrolün varil fiyatı 107 dolar
Rusya’nın ana ihracat ürünü petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 107 dolardan işlem görüyor.

TÜGVA davasında yeni detaylar ortaya çıktı!
6 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı!
Tevfik Göksu'dan İBB'nin zamlarına eleştiri: 'Her şey ucuzlayacak' diye geldiler ulaşıma yüzde 151 zam yaptılar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan AK Parti Genel Merkezi'nde önemli açıklamalar
Bakan Çavuşoğlu: Ukrayna ve Rusya arasında yeni görüşmeler bekliyoruz
ABD'den Rusya'ya Buça yaptırımı!
Rus rublesi, dolar karşısında kayıplarını telafi etti
NATO'dan Ukrayna için askeri yardım çağrısı!
Çocuklardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Cumhur Dede
Bakanlıktan Kılıçdaroğlu'nun 'otoyol' iddialarına cevap: Tam bir yalandır
PKK'nın orman yangını çıkarma talimatını itiraf etti: 10 bin liraya doğa katliamı! 'Otobana çıkın yaka yaka gidin'
Toplu ulaşımda zam rekortmeni CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesİ
Halk TV'de Ayşenur Arslan ve Faruk Eren'den CHP'li İBB'ye zam tepkisi!
Karadeniz'de 3. mayın tespit edildi
İşte Marmara’daki müsilajın nedeni! Komisyon raporunda dikkat çeken detaylar…
Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk! NATO üyesi ülkeden Kiev'e gerilimi tırmandıracak yardım
İYİ Parti'de liste dışı bırakılan Yavuz Ağıralioğlu sus payı mı aldı? İki gün önce bombalamıştı bugün tornistan yaptı
Ümit Özdağ'dan bomba açıklamalar! İttifak büyük çıkmaz içinde...
CHP'li İBB'den ulaşıma yüzde 40 zam!
Polonyalı milletvekili Dominik Tarczyński'nin sözleri Batı'nın İslam düşmanlığını kanıtladı: 'Bir tane Müslüman mülteci almadık'
Tıp literatürüne geçti! 16 aylık korona esareti 86. testte negatife bitti

Tıp literatürüne geçti! 16 aylık korona esareti 86. testte negatife bitti

Dünyanın en uykusuz ülkesi

Dünyanın en uykusuz ülkesi

Radyoterapinin etkilerini azaltacak ilginç buluş: Minik cam boncuklar

Radyoterapinin etkilerini azaltacak ilginç buluş: Minik cam boncuklar

Alman bilim insanlarından ilginç araştırma!

Alman bilim insanlarından ilginç araştırma!

Twitter yıllardır beklenen özelliği test etmeye başladıklarını duyurdu

Twitter yıllardır beklenen özelliği test etmeye başladıklarını duyurdu

Kinder ve pizzadan sonra peynire de bulaştı

Kinder ve pizzadan sonra peynire de bulaştı