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Polonyalı milletvekili Dominik Tarczyński'nin sözleri Batı'nın İslam düşmanlığını kanıtladı: 'Bir tane Müslüman mülteci almadık'

Ukrayna'daki savaştan kaçan mülteciler başta Polonya olmak üzere çevre ülkelere sığındı. Her fırsatta İslam düşmanlığı yapan Batı dünyası, savaşta bile İslam nefretini körüklemekten geri durmadı. Polonyalı milletvekili Dominik Tarczyński, katıldığı bir tv programında "Bir tane Müslüman mülteci almadık. Bir tanesi bile Polonya'ya giremeyecek. 2 milyondan fazla Ukraynalı aldık ülkemize. Ama tek bir Müslümanı bile almayacağız, çünkü almayacağımıza söz verdik. Gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Polonyalı milletvekili Dominik Tarczyński'nin sözleri Batı'nın İslam düşmanlığını kanıtladı: 'Bir tane Müslüman mülteci almadık'
Ekleme: 6.04.2022 - 10:49 Güncelleme: 6.04.2022 - 10:57 / Editör: Ozge Selin
Polonyalı milletvekili Dominik Tarczyński'nin sözleri Batı'nın İslam düşmanlığını kanıtladı: 'Bir tane Müslüman mülteci almadık'
Polonya, Macaristan ve Romanya, savaştan kaçan çok sayıda Ukraynalı mülteciyi ağırlarken Almanya, İngiltere ve Hollanda gibi ülkeler, ülkeye sığınan Ukraynalılara özel ekonomik ve
sosyal haklar tanıyor. Ukrayna'ya komşu Avrupa ülkeleri şimdiye kadar hiç görülmemiş misafirperverlikle mültecileri ağırlarken diğer kıta ülkeleri de Ukraynalıların kendi sınırlarından rahatlıkla giriş yapabilmesi için özel yasal düzenlemelerde bulunuyor

Bazı Avrupa ülkelerinde Ukrayna'dan gelen mültecilere kalacak yer bulunması için devletin yanı sıra halk da gönüllü oluyor, kimi ülkeler de barınmanın dışında mültecilerin sosyal ve ekonomik refahını sağlamak için uğraşıyor.

POLONYA'YA MÜLTECİ AKINI
Savaşın başlangıcından bu yana yaklaşık 2,2 milyon Ukraynalının sığındığı Polonya'da, ülkeye gelen mülteciler, sınırda kayıtları yapıldıktan sonra kalacak yer bulamamaları halinde bulundukları şehirlerin yerel yönetimine başvurup devletin tahsis ettiği merkezler veya mültecilere kapısını açan Polonyalıların evinde kalabiliyor.

POLONYA'YA MÜLTECİ AKINI
Savaşın başlangıcından bu yana yaklaşık 2,2 milyon Ukraynalının sığındığı Polonya'da, ülkeye gelen mülteciler, sınırda kayıtları yapıldıktan sonra kalacak yer bulamamaları halinde bulundukları şehirlerin yerel yönetimine başvurup devletin tahsis ettiği merkezler veya mültecilere kapısını açan Polonyalıların evinde kalabiliyor. Ukraynalı mülteciler Polonya'da 18 aya kadar direkt oturum izni alabiliyor ve çalışabiliyor. Bunun yanı sıra Polonya'da her bir mülteciye bir defaya mahsus 300 Polonya zlotisi (1044 TL)  nakit yardımı yapılıyor.

BURAYA KADAR HER ŞEY GÜZEL! AMA MÜSLÜMAN OLMAYANLAR İÇİN...
Buraya kadar tüm detaylar çok güzel! 'Demokrasinin beğişi Avrupa' savaştan kaçan insanlara kapılarını açarak savaşın kahramanı pozları veriyor. Milyonlarca mülteciyi ülkelerinde ağırlıyor! Fakat bir şartla: Müslüman olmamak!
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Polonyalı milletvekili Dominik Tarczyński'nin sözleri Batı'nın İslam düşmanlığını kanıtladı: 'Bir tane Müslüman mülteci almadık'
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