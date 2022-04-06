O belge ortaya çıktı! Kılıçdaroğlu, 'Erbakan hapse girsin' diye imza vermiş

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun 'Merhum Erbakan bugün yaşasaydı CHP'nin yanında yer alırdı' şeklindeki çıkışı tartışma konusu oldu.BAŞKAN ERDOĞAN: BÖYLE BİR SAÇMALIK OLUR MU?Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan ziyaretinde gazetecilerin bu konuyu hatırlatması üzerine, 'Temel Bey'in ebedi alemden, hocamla böyle bir irtibatı nasıl kurduğunu anlamakta doğrusu zorlanıyorum. Mesele Erbakan hocamı tanımaksa ben en az Temel Bey kadar tanırım. Tereciye tere satmasınlar. Biliyoruz bu işleri. Böyle bir saçmalık olur mu?' sözleriyle Temel Karamollaoğlu'na tepki gösterdi.'ERBAKAN HOCA HAYATTA OLSAYDI, SAYIN ERDOĞAN'IN ALNINDAN ÖPERDİ'AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan da katıldığı bir canlı yayında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun 'Erbakan hoca yaşasaydı, CHP ile birlikte olurdu' şeklindeki sözlerine tepki gösterdi. Turan, 'Erbakan hoca dedikleri gibi hayatta olsaydı teravihin ilk gününü Ayasofya'da kılar, sayın Erdoğan'ın da alnından öperdi' ifadelerini kullandı.'ERBAKAN HAPSE GİRSİN' DİYE İMZA VERMİŞNecmettin Erbakan'ın hapse girmesini engellemek için çıkarılan yasal düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuranlar arasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yer aldığı ve CHP liderinin bu yönde imza verdiği öğrenildi.Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyu CHP adına Muharrem Kılıç ve Feridun Fikret Baloğlu ile birlikte 110 milletvekili yapmıştı. O milletvekillerinden bir tanesi de şu an CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu.