Nisa bebek onun elinden mama yemişti: Türkiye bakıcının sözlerini konuşuyor!

ATT Büşra Durmaz'ın sütannelik yaptığı 3 aylık Nisa bebeğin beyin ölümünün gerçekleştiği iddia edilmişti. Bulunduktan sonra ambulans ile Çocuk Yuvası'na getirilen Nisa bebek bakıma alınmıştı.NİSA BEBEĞE BAKAN BAKICI KONUŞTU7 kimsesiz çocuk ile birlikte bakılan Nisa bebeğin, hareket etmediği ortaya çıkınca hastaneye kaldırıldı.TÜRKİYE NİSA BEBEĞİ KONUŞUYORNisa bebeğin beyin ölümünün gerçekleştiği öne sürüldü. Bunun üzerine polis soruşturma başlattı. Olayla ilgili iki bakıcının şüpheli olarak ifadesi alındı.'NİSA BEBEK AĞLIYORDU'Yaklaşık bir hafta önce işe başladığı öne sürülen bakıcı D.Y. ifadesinde; "Tek anne olarak çalışıyordum. Yuvaya geldikten sonra çocuklara mama vermeye başladım. Nisa bebek çok ağlıyordu önce ona verdim.Kucağıma alıp biberon ile besledim ve yatağına yatırdım. Diğer çocukar da ağladığı için tek tek besledim" dediği öne sürüldü.NİSA BEBEK HAREKETSİZDİİddiaya göre bebeklerin beslenmesi bittikten sonra içeri giren bir temizlik görevlisi, Nisa bebeğin hareketsiz olduğunu fark etti.Görevli, bebeği alıp kurum doktoruna götürdü.'GAYET İYİYDİ...'Bu arada çocukları yıkamak için odadan ayrıldığını öne süren D.Y. ifadesinde; "İkinci çocuğu almaya geldiğimde Nisa bebek yoktu. Temizlikçi, doktor odasına götürmüş orada müdahale edilmiş" dedi.D.Y. ifadesinin devamında; "Ben Nisa bebeğe ne olduğunu, boğazına bir şey kaçıp kaçamadığını, neden fenalaştığını, hareketiz duruma neden geldiğini bilmiyorum.Ben yatağa bıraktığımda gayet iyiydi. Benim ihmalim yok" dediği iddia edildi.