Kinder ve pizzadan sonra peynire de bulaştı

Avrupa ve Türkiye'de satılan ve içinde sürpriz oyuncaklar barındıran yumurta şeklindeki Kinder çikolatalar, son günlerde Avrupa'da son derece kritik bir incelemeye tabi tutulmuş Kinder tarafından üretilen ‘Kinder Surprise' çikolatalarından çıktığından şüphelenilen ‘Salmonella' bakterisi nedeniyle gerçekleşen 125 zehirlenme vakasının incelendiği açıklanmıştı.Söz konusu inceleme sonlanana kadar Avrupa'da pek çok ülkede Kinder çikolataların toplatılmasına karar verildi. Gıda güvenliği yetkilileri, zehirlenme vakalarının Belçika'daki çikolata üreticisi Ferrero'nun bir fabrikasına işaret ettiğini açıkladı. Vakaların şu ana kadar Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika, İrlanda ve İsveç'te görüldüğü belirtildi.Hükümete ait Rappel Conso adlı internet sitesinde, Lactalis grubunun Livarot kentindeki fabrikasında üretilen Normanville ve Graindorge marka 6 çeşit peynirde listeriya bakterisi tespit edildiği belirtildi.Tüketicilerden, bu peynirleri satın almamaları veya aldıkları peynirleri iade etmeleri istendi.Ülkede geçen ay ortalarında, Nestle'ye ait Buitoni marka donmuş pizzalar E.coli bakterisi içerdiği için geri çağrılmıştı.Söz konusu pizzaların ülkede 75 kadar çocukta enfeksiyona neden olduğu tespit edilmişti.Ferrero grubu da önceki gün Fransa'da raflarda yer alan Belçika'da üretilmiş tonlarca Kinder çikolata ürününü salmonella bakterisi içerebileceği şüphesiyle geri çağırmıştı.Şimdi ise Lactalis grubuna ait peynirler de listeriya bakterisi bulaşması nedeniyle geri çağrıldı.Listeria bakterisi nedir?Listeriozis, Listeria monocytogenes bakterisiyle kontamine olmuş gıdaların yenmesiyle ortaya çıkan ciddi bir enfeksiyondur ve Birleşik Devletler'de önemli bir halk sağlığı sorunudur. Her yıl 1600 kişi enfekte olmakta ve bunların 260'ı ölmektedir.Listeria bakterisi nasıl bulaşır?Listeria monocytogenes sıklıkla toprak ve suda bulunur. Hayvanlar hastalanmadan bakteriyi taşıyabilir ancak bu hayvanlardan elde edilen et ve süt ürünleri gibi gıdalar kontamine olabilir. Enfeksiyon insanlara kontamine olmuş gıdaların yenmesiyle bulaşır. Anneleri hamilelik esnasında kontamine gıdalar tüketmişse bebekler Listeriozisli doğabilir. Nadiren yeni doğanlarda hastane orjinli bulaşma bildirilmiştir. Yiyeceklerle bulaşan birçok mikrop vardır. Bunlardan Listeria gibi bazıları öldürücü olabilir.Listeria bakterisinin insanlardaki belirtileri?Listeriozisli kişide genellikle ateş ve kas ağrıları, bazen de öncesinde ishal veya gastrointestinal semptomlar görülür. Teşhis konmuş hemen her hastada bakteri sindirim sistemi kanalına yayılır. Belirtiler enfekte olan kişiye göre değişiklik gösterir.