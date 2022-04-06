İstanbul'da taksi ücretlerine zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplu taşıma ve diğer ulaşım araçlarına zam yapılmasına yönelik teklif sunmuştu.Daha önce reddedilen teklif, bu kez kabul edildi.Toplu ulaşıma yüzde 40 zammın beraberinde taksi ücretleri de güncellendi.İstanbul'da taksilerin kısa mesafe ücretleri 20 liradan 28 liraya çıktı. Taksimetre açılış ücretleri de zamma tabii tutuldu.Açılış ücreti ise 7 liradan 9 lira 80 kuruşa yükseltildi.