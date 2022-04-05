Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek saat 23.30'da başlayan Sürmanşet programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, canlı yayında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.İYİ Parti'de başlayan iç çatışmaya da değinen Osman Gökçek, Koray Aydın olmasaydı İYİ Parti'nin teşkilatlanmayı tamamlayamacağını ve Aydın, İYİ Parti'den ayrılırsa bu ayrılığın depreme yol açacağını belirtti.Gökçek; ''Koray Aydın olmasa İYİ Parti seçime giremezdi!''Beren Saat'in hükümeti hedef aldığı ödül konuşmasında dikkat çeken en önemli olay ise ATO Başkanı Gürsel Baran'ın konuşmayı pür dikkat dinleyip bu skandal olaya alkış tutması birçok kişi tarafından da tepkiye sebep oldu. Kamu kurumlarının sponsorlugunu alıp SN.Cumhurbaşkanının aleyhine propaganda yaptıran Truva Atlarını da bu ödül töreninde görmüş oluyoruz. Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, canlı yayında hiçbir yerde yayınlanmayan görüntüyü kamuoyu ile paylaşarak ATO Başkanı Gürsel Baran 'ın iki yüzlülüğünü göstermiş oldu. AK Parti'li gibi davranıp aslında öyle olmadıklarını ifade eden Gökçek, bu törenin AK Partililere yapılan bir tezgah olduğunu ifade etti.CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı canlı yayın programında kendisine İstanbul'daki hizmetini değerlendirilmesi istendi. İmamoğlu ise kendisine verdiği notun 8 olduğunu belirtti. Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek ise İmamoğlu'nun hiçbir icraatı olmadığını belirtti.Gökçek, Bize göre İmamoğlu'nun notu sıfır!Açıklamalarına devam eden Gökçek, İmamoplu'nun adaylık konusunda kendisine yöneltilmiş olan soruda sessiz kaldığı görülüyor. Her seferinde ise Kılıçdaroğlu'nu küçük düşürdüğü ve tam tersi davrandığına dikkat çeken Gökçek, İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu dinlemediğini belirtti.Önemli açıklamalarına devam eden Osman Gökçek, gündemde yerini alan İmamoğlu'nun halkın parasıyla alınan tekneyi makam aracı olarak kullanmasına sert tepki göstererek göz göre göre yalan söylediğini belirtti. Canlı yayında yayınlanan videoda İmamoplu'nun ilk böyle bir şeyin doğru olmadığı hemen akabinin de ise bu durumu kabul ettiği görülüyor.Gökçek, Vatandaşın gözünün içine baka baka yalan söylüyor!İzmir Buca metrosuna da değinen Osman Gökçek, CHP'li belediyenin işi bilmiyor dediği firmanın birçok önemli projelerde yer aldığını belirterek hepsini teker teker saydı.Kadıköy'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen bu kendini bilmez olaya Osman Gökçek sert tepki göstererek bunların özgürlükten bir haber olduğunu belirterek şu ifadeyi kullandı:''Toplumumuzda maalesef kendini bilmez insanlar var!''Simge bir isim haline gelen Şehit Eren Bülbül isminin verileceği bir parka CHP'li belediye başkanı engel oluyor. Bu duruma tepki gösteren Osman Gökçek, CHP ve HDP'nin oyları ile reddediliyor ve görmüş oluyoruz ki bir kez daha bölücü iki parti birleşmiş durumda...