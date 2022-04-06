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Batman'da 677 personelle 'Eren Kış-34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan' operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Batman’da 677 personelin katılımıyla Eren Kış-34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan operasyonu başlatıldı.

Ekleme: 6.04.2022 - 12:49 Güncelleme: 6.04.2022 - 12:50 / Editör: Ozge Selin
Batman'da 677 personelle 'Eren Kış-34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan' operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığı, Batman'da 'Eren Kış-34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Batman'da 'Eren Kış-34 (Batman-Gömük) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan Operasyonu' başlatıldı.

Batman'da 677 personelle 'Eren Kış-34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan' operasyonu başlatıldı

Operasyonda, Batman İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, jandarma özel harekat (JÖH), jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 677 personel, 41 operasyonel tim görev aldı.

Batman'da 677 personelle 'Eren Kış-34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan' operasyonu başlatıldı

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış operasyonlarının, vatandaşın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam edeceği kaydedildi.
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