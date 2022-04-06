ABD Dışişleri Bakanlığından Türkiye'ye F-16 satışına onay: Çıkarlarımızla uyumlu

Türkiye, geçtiğimiz yılın son aylarında Amerika Birleşik Devletleri'nden 40 adet F-16 satın almak için başvuru yapmıştı.30 Eylül'de iletilen teklif mektubunda, TSK envanterinde bulunan 80 adet F-16 uçağının modernize edilmesi talebi de yer alıyordu. Anlaşmanın tamamlanması için ABD bürokrasisinin onay sürecinin sonuçlanması bekleniyordu.ABD DIŞİŞLERİ'NDEN ONAY: ÇIKARLARIMIZLA UYUMLUABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin ABD Kongresi'ne mektup göndererek, 'F-16 satışı, ABD çıkarlarıyla uyumlu ve NATO'nun uzun vadeli planlarına hizmet edecek' denildi.Satış için Kongre'den onay alınması gerekiyor.